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VIDEO. Tras confirmarse romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola: la radical decisión que tomó Mauricio Isla

El ex futbolista de Colo Colo tomó una drástica decisión tras darse a conocer el pololeo entre el ‘mago’ y su ex esposa.

Nicolás Lara Córdova

Tras confirmarse romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola: la radical decisión que tomó Mauricio Isla

Hace unas semanas, Luis Jiménez y Gala Caldirola confirmaron su romance a través de redes sociales.

A través de una romántica publicación en su Instagram, el ‘Mago’ reveló que con Gala se están conociendo desde hace un tiempo y que decidieron transparentar la relación para evitar especulaciones.

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“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, escribió el ex futbolista.

Este miércoles, la periodista de espectáculos Caco Saavedra dio a conocer la reacción del ex esposo de Gala, Mauricio Isla.

Según Saavedra, Luis Jiménez habría roto un “código de futbolistas” al haber iniciado su relación con Gala Caldirola, situación que había molestado al bicampeón de América.

La drástica decisión que tomó Mauricio Isla al respecto fue dejar de seguir a Luis Jiménez en Instagram.

“Eran amigos, cercanos... ¿y qué pasó? Luis Jiménez ahora está con Gala en un romance de cuento de hadas. Y el Huaso Isla, que es su ex, dejó de seguir al Mago. Era un poco obvio, ¿no?“, cerró Caco Saavedra.

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