Ciclista muere tras ser atropellada por bus privado en la comuna de Las Condes

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una persona durante la tarde de este lunes en la comuna de Las Condes. De acuerdo con los antecedentes provistos por Carabineros, el hecho se registró a eso de las 16:00 horas, cuando una mujer adulta que se trasladaba en bicicleta fue impactada por un bus de transporte privado, sufriendo lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

El procedimiento quedó a cargo del comisario de la 17ª Comisaría de Las Condes, teniente coronel Cristian Jofré Rickenberg, quien coordinó las primeras diligencias de resguardo del sitio del suceso. Las indagatorias científicas y técnicas destinadas a aclarar el trágico desenlace quedaron en manos del personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de la institución uniformada.

El factor de la señalética y revisión de cámaras

Uno de los puntos clave del caso radica en las reglas de tránsito que rigen la intersección donde ocurrió el atropello. Al ser consultado sobre si alguno de los involucrados cruzó con luz roja o no respetó el paso preferencial, el comandante Jofré detalló una particularidad vial del sector.

“Según la señalética que observamos en el lugar, hay un letrero que dice ‘Autorizado para circular y virar con luz roja y precaución’. No obstante ello, personal de la SIAT está haciendo todas las pericias necesarias a través de la captación de imágenes y grabaciones para poder establecer la forma y circunstancia en que ocurre el accidente”, precisó la autoridad policial.

Respecto a la situación del conductor del bus, Carabineros informó que se encuentra retenido a la espera de las instrucciones de la Fiscalía local, organismo que determinará en qué calidad jurídica quedará tras los peritajes iniciales. Como parte de los protocolos obligatorios de rigor, al chofer se le practicaron de inmediato los exámenes de alcotest y las pruebas de toxicología en el sitio, para luego ser derivado a un centro asistencial con el fin de realizarle la alcoholemia mediante la toma de muestras de sangre. Las autoridades confirmaron además que la máquina circulaba sin pasajeros al momento del impacto.

Llamado preventivo a los usuarios de las vías

La jefatura policial optó por mantener en reserva los detalles sobre si la ciclista portaba o no sus implementos de protección al momento de ser embestida, argumentando que dichos factores forman parte del secreto del proceso investigativo en curso.

Sin embargo, el teniente coronel Jofré aprovechó la instancia para reforzar las campañas de autocuidado que promueve la institución para los usuarios de ciclos en las calles de la capital. Desde Carabineros recalcaron la importancia de que la ciudadanía mantenga siempre elementos reflectantes visibles en sus trayectos, utilicen cascos debidamente certificados y cuenten con todas las medidas de seguridad vial necesarias para que, ante una eventual caída o accidente, se logre registrar la menor cantidad de lesiones posibles.