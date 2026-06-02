Hallan cadáver maniatado y envuelto en una sábana al costado de la Ruta 5 Norte en Lampa
El procedimiento policial se activó tras un llamado a la Tenencia Batuco durante la tarde de este martes.
Carabineros investiga el hallazgo de un cadáver maniatado y envuelto en una sábana blanca en la comuna de Lampa, región Metropolitana.
El procedimiento se inició cerca de las 17:06 horas de este martes, luego de un llamado recibido por la Tenencia Batuco alertando sobre una persona fallecida en el kilómetro 31,7 de la Ruta 5 Norte, en dirección al sur.
En el lugar, personal policial encontró a la víctima envuelta completamente en una sábana blanca y maniatada de pies y manos. Además, se detectó sangre en el rostro y una chaqueta azul con rastros hemáticos en las cercanías.
Según información preliminar, también se halló evidencia balística en el sitio del suceso. Debido a que corresponde a un sector rural, no existirían cámaras de vigilancia en el área.
Hasta ahora no se ha informado la identidad de la víctima ni detenidos por el caso. INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
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