Hallan cadáver maniatado y envuelto en una sábana al costado de la Ruta 5 Norte en Lampa

Carabineros investiga el hallazgo de un cadáver maniatado y envuelto en una sábana blanca en la comuna de Lampa, región Metropolitana.

El procedimiento se inició cerca de las 17:06 horas de este martes, luego de un llamado recibido por la Tenencia Batuco alertando sobre una persona fallecida en el kilómetro 31,7 de la Ruta 5 Norte, en dirección al sur.

En el lugar, personal policial encontró a la víctima envuelta completamente en una sábana blanca y maniatada de pies y manos. Además, se detectó sangre en el rostro y una chaqueta azul con rastros hemáticos en las cercanías.

Según información preliminar, también se halló evidencia balística en el sitio del suceso. Debido a que corresponde a un sector rural, no existirían cámaras de vigilancia en el área.