Francia y Noruega viven la primavera más calurosa de su historia: récord de calor y fuerte déficit de lluvias

Francia registró la primavera más calurosa desde que comenzaron las mediciones en 1900, según informó el servicio meteorológico Météo France.

Entre marzo y mayo de 2026, el país alcanzó una temperatura media de 13,8 °C, superando los récords anteriores de 2011 y 2020.

El dato se conoce luego de una ola de calor temprana ocurrida entre el 21 y el 30 de mayo, provocada por una campana de calor, fenómeno en el que una alta presión atmosférica atrapa aire cálido y eleva las temperaturas durante varios días.

Déficit de lluvias y suelos cada vez más secos

Desde Météo France advirtieron que la temporada no solo estuvo marcada por temperaturas extremas, sino también por una importante falta de precipitaciones. “Con una temperatura media de 13,8 °C, esta primavera de 2026 es la más cálida jamás registrada”, señaló el organismo.

La agencia también indicó que los suelos, que estaban muy húmedos al inicio de la estación, terminaron “muy secos” al cierre de la primavera. “La ola de calor, combinada con la falta de precipitaciones, provocó que los suelos se secaran muy rápido y fue algo generalizado en todo el país”, explicó.

Además, esta primavera se ubicó entre las 10 menos lluviosas desde que hay registros, con un déficit de precipitaciones del 30%. En gran parte del territorio francés se contabilizaron cinco días menos de lluvia de lo normal, mientras que en zonas del centro-oeste al noreste la baja llegó a entre 10 y 15 días.

El escenario también se replicó en Noruega, donde la primavera de 2026 fue la más cálida desde el inicio de las mediciones en 1901. En ese país, las temperaturas medias estuvieron 2,1 °C por encima de la norma estacional.

Aunque Noruega evitó la ola de calor que golpeó a buena parte de Europa en mayo, el calor anómalo de marzo y abril empujó el récord. En Svalbard, cerca del Polo Norte, abril llegó a registrar temperaturas entre 5 y 6 °C sobre lo normal.