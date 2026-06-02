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Ministro Rabat insiste en ampliar Santiago 1 tras suspensión decretada por tribunal: “Todos tenemos que cooperar”

El titular de Justicia sostuvo que la resolución puede ser revisada por instancias judiciales superiores.

Ruth Cárcamo

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que suspendió de manera provisoria la ampliación de la cárcel Santiago 1.

En un punto de prensa, el secretario de Estado insistió en que actualmente “tenemos una sobrepoblación penal y un hacinamiento muy alto en los distintos recintos penitenciarios, siendo Santiago uno de los que tiene mayor hacinamiento”.

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“Por lo tanto, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Este es el diagnóstico y, por consiguiente, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema”, añadió.

Ministro afirma que la resolución puede ser revisada

Respecto a la suspensión de la ampliación de Santiago 1, Fernando Rabat sostuvo que “corresponde a una resolución que hay un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores”.

“El Ministerio de Justicia, en esta materia, está representado por el Consejo de Defensa del Estado. Con todo, desde una cuestión de orden procesal, se trata de una resolución que puede ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago”, concluyó.

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