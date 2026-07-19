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Presidente Kast participa en responso del cabo primero Marcos Cosme en Temuco

El Mandatario asistió a la ceremonia junto a autoridades de Gobierno y Carabineros. Tras el responso, el féretro será trasladado a la Región de Los Lagos, donde se realizarán los funerales del funcionario policial.

Verónica Villalobos

Presidente de la República - Presidencia de la República

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Santiago

El Presidente José Antonio Kast llegó este domingo a la ciudad de Temuco para participar en el responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme, quien falleció este sábado tras permanecer gravemente herido luego de recibir un impacto balístico durante un operativo policial en Valdivia.

El Mandatario viajó acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

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La ceremonia religiosa se realizó en el Grupo de Formación de Carabineros de Temuco, donde el Presidente fue recibido con una guardia de honor. En el responso también participaron el general director de Carabineros, Marcelo Araya, funcionarios de la institución y parlamentarios.

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El cabo primero Marcos Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, resultó herido durante un operativo destinado a capturar al último prófugo vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Tras la ceremonia, está previsto que el féretro sea trasladado cerca de las 14:00 horas hasta la Región de Los Lagos, donde se realizarán sus funerales y posterior sepultura.

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Cabe recordar que, tras el fallecimiento del funcionario policial, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional, medida que rige entre el 18 y el 20 de julio, en homenaje al nuevo mártir de Carabineros.

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