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Futbolista de España explota a horas de la final del Mundial contra Argentina: “Una vergüenza”

El delantero español Borja Iglesias expresó su descontento por el elevado valor de las entradas para el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Daniel Ramírez

Futbolista de España explota a horas de la final del Mundial contra Argentina: “Una vergüenza”

Futbolista de España explota a horas de la final del Mundial contra Argentina: “Una vergüenza” / Daniela Porcelli

Horas antes del inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el delantero de la selección española, Borja Iglesias, expresó su descontento por el elevado valor de las entradas para el partido que definirá al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva York.

El atacante hispano utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia. A través de una historia en Instagram, compartió una imagen con el mapa del estadio y los precios de los boletos disponibles para el encuentro, acompañando la publicación con un categórico mensaje: “Una vergüenza”.

En la imagen que compartió Borja Inglesas, se puede ver que las entradas para la final tienen valores que comienzan en los 9.309 dólares, mientras que los tickets para las ubicaciones más exclusivas alcanzan los 49.384 dólares.

Al convertir esos montos a pesos chilenos, las entradas de menor valor se acercan a los $9 millones, mientras que las más costosas superan los $45 millones.

ADN

Borja Iglesias vía Instagram

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