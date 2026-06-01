“Declararemos una guerra total al crimen organizado”: Kast presenta agenda de seguridad en su primera Cuenta Pública

Durante este lunes, el presidente José Antonio Kast encabezó su primera Cuenta Pública tras más de 80 días en el cargo, instancia en la que abordó el panorama de seguridad del país y presentó una serie de anuncios en materia de control fronterizo, persecución del crimen organizado, intervención barrial, sistema penitenciario y agenda legislativa.

En su discurso ante el Congreso Nacional, el Mandatario comparó las cifras de homicidios registradas este año con las del mismo periodo de 2025, último año de la administración de Gabriel Boric. Según indicó, al 31 de mayo se contabilizaron 378 víctimas de homicidio , mientras que en igual fecha del año pasado la cifra alcanzaba 444.

Pese a ello, el jefe de Estado no anunció nuevas medidas específicas para el actual plan de seguridad, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública continuará, por ahora, con la estrategia implementada durante el gobierno anterior.

Fronteras y migración: Kast anuncia Plan Retorno

En materia migratoria, Kast aseguró que “la frontera norte estuvo desprotegida” y defendió las medidas adoptadas desde el inicio de su administración.

En esa línea, aseguró que durante este periodo “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias” y que también se redujo el ingreso irregular por pasos no habilitados.

“Quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”, dijo.

En ese contexto anunció que en los próximos días presentará el Plan Retorno, iniciativa que buscará incentivar la salida de migrantes irregulares y desincentivar su permanencia en Chile. Sin embargo, no entregó detalles sobre sus alcances ni su implementación.

Además, mencionó medidas ya implementadas como el despliegue de drones, monitoreo fronterizo, acuerdos regionales contra el crimen transnacional, el Plan Escudo en Ruta, refuerzo policial en barrios y transporte público, control tecnológico en puertos y recuperación de terrenos tomados en Cerro Chuño, El Boro, Cartagena y La Chimba.

Plan de Intervención Barrial Intensivo y siete fuerzas de tarea

Otro de los anuncios fue el despliegue del Plan de Intervención Barrial Intensivo, que comenzará durante las próximas semanas en 50 barrios considerados críticos.

Según detalló, en cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales, además de integración de cámaras de televigilancia, postes inteligentes, pórticos lectores de patentes y salas de monitoreo modernizadas.

Junto a ello anunció la creación de siete Fuerzas de Tarea lideradas por el Ministerio de Seguridad Pública, enfocadas en fronteras y puertos; secuestro y sicariato; ciberdelito; crimen organizado; mercados ilícitos; finanzas criminales y violencia en la Macrozona Sur.

Agenda legislativa: flagrancia, encapuchados y crimen organizado

Asimismo, Kast anunció que desde este martes su gobierno desplegará una agenda legislativa y administrativa en materia de seguridad.

Entre las medidas mencionó que pondrá urgencia al proyecto que busca aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas , reforzar facultades autónomas de las policías, fortalecer el control migratorio y ampliar los plazos de retención.

“Declararemos una guerra total al crimen organizado, planteando ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal”, dijo

También adelantó que pondrá discusión inmediata al proyecto que sanciona a encapuchados y que buscará ampliar las penas por asociación delictiva y criminal.

Dentro de esa agenda, el Presidente anunció el ingreso de un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades.

La iniciativa contempla que quienes hayan cometido delitos como ataques contra carabineros, personal de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes o daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan además con la pérdida de beneficios sociales como gratuidad en educación, pensión garantizada universal o subsidio de arriendo.

También adelantó que se tipificarán como incivilidades conductas como venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización y destrucción de equipamiento comunitario, sanciones que igualmente podrían derivar en la pérdida de esos beneficios.

“Ser Carabinero ya es una tarea difícil”, agregó, antes de anunciar un proyecto para mejorar las condiciones y estipendios de alumnos de Carabineros y una asignación trimestral destinada a policías desplegados en barrios y calles.

Macrozona Sur y reforma a Ley Indígena

Sobre la situación en La Araucanía y la provincia de Arauco, Kast afirmó que en menos de 80 días su gobierno desplegó operativos en zonas que calificó como “vedadas”.

“La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia. A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley”, señaló.

El Mandatario agregó que esas medidas estarán acompañadas por una nueva política indígena y cuestionó el actual sistema de tierras.

“Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo. Eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.

Además, indicó que reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras y que se ordenará el actual sistema de compra con tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad en cada adquisición.

Cárceles y Gendarmería: 20 mil nuevas plazas al 2030

Finalmente, Kast dedicó parte importante de su discurso al sistema penitenciario y aseguró que su gobierno está “recuperando el control” de las cárceles.

“Gracias a una ley aprobada transversalmente en el Congreso, la institución ha comenzado su transición para depender del Ministerio de Seguridad y su transformación en un cuerpo armado de excelencia”, sostuvo sobre Gendarmería.

En ese marco anunció el fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad y el inicio del Plan de Infraestructura Penitenciaria, proyectado hasta 2030.

Según detalló, el plan contempla incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a nivel nacional para reducir el hacinamiento.

El Presidente cerró señalando que el nuevo modelo combinará seguridad con programas de reinserción.

“Como hemos señalado, la seguridad se construye con control firme para los que delinquen, y con una oportunidad de cambio para quienes quieren reencontrarse con una vida honesta”.