Presidente Kast anuncia fusión de los ministerios del Interior y Segegob y “nueva arquitectura del Estado”

Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast delineó un profundo plan de reestructuración del Estado, destacando como primera medida el envío de un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). El anuncio se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por reducir el gasto fiscal y lograr un ordenamiento institucional.

“Un Estado más moderno empieza por dar el ejemplo”

En su discurso, el mandatario fue enfático en señalar que la crisis económica exige medidas drásticas que deben partir desde la misma administración pública. “Avanzaremos en la racionalización del aparato público. Un Estado más moderno empieza por dar el ejemplo”, aseguró Kast.

Bajo esta premisa, el jefe de Estado argumentó que no es posible pedir esfuerzos a los ciudadanos si el Gobierno no adopta la misma postura frente a sus finanzas. “No le podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo”, sentenció. Para dar el primer paso en este ordenamiento, anunció que en las próximas semanas se presentará el proyecto legislativo que buscará unir a las carteras de Interior y Segegob en “una sola estructura orgánica”.

Comisión de Expertos y “reducción real” de ministerios

La fusión de estas dos carteras clave es solo la etapa inicial de una reforma más profunda a la estructura gubernamental. Durante su alocución, el Presidente confirmó que el Ejecutivo convocará a una “Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado”.

El objetivo central de esta nueva instancia de trabajo será diseñar una organización “más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos”. Finalmente, Kast comprometió que, tomando como base las propuestas que emanen de esta comisión, se enviarán al Congreso diversas iniciativas legales que permitirán concretar en el tiempo una “reducción real y ordenada de ministerios”.