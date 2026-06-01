IPSA anota fuerte caída de 1,50% arrastrado por Imacec negativo y el aumento del riesgo global

El IPSA, principal indicador de la Bolsa de Santiago, registró una importante contracción de 1,50% en la jornada de este lunes, finalizando sus operaciones en 10.626,43 puntos. La sesión bursátil estuvo fuertemente condicionada por una persistente presión vendedora sobre los papeles más expuestos al ciclo económico doméstico, sumado a un evidente deterioro en el apetito global por riesgo por parte de los inversionistas.

El bloque de los mayores retrocesos diarios estuvo encabezado por Latam Airlines Group, cuyas acciones cayeron un 4,23%. Al desplome de la aerolínea le siguieron los títulos de la minera y siderúrgica CAP, con una baja de 3,64%; la firma de retail Ripley, que retrocedió un 3,08%; y la eléctrica Enel Chile, con un descenso del 2,85%. También anotaron pérdidas significativas Cencosud Shopping (Cenco Malls) e Inversiones La Construcción (ILC), con variaciones negativas de 2,76% y 2,58% respectivamente. En la vereda opuesta, las alzas fueron minoritarias, lideradas por Cencosud con un avance de 2,24%, seguida a distancia por Colbún (0,98%) y Quiñenco (0,69%).

El impacto del Imacec y el escenario exterior

De acuerdo con el análisis de Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latam, el resultado de la plaza santiaguina respondió a una mezcla de variables internas y externas. En el plano local, el experto señaló que, si bien la caída de la bolsa no se atribuye de forma exclusiva al Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), el dato sectorial fue determinante para incrementar la cautela entre los operadores.

“El Imacec de abril cayó 1,2% anual, con una contracción explicada principalmente por la minería, mientras que el Imacec no minero avanzó apenas 0,4%, lo que confirma una economía con muy bajo dinamismo. Para la bolsa chilena esto es importante porque un menor crecimiento afecta las expectativas de utilidades corporativas, especialmente en sectores más ligados al ciclo local, como consumo, retail, bancos, construcción y servicios”, detalló Sepúlveda.

A este panorama macroeconómico interno se sumó una combinación adversa en los mercados emergentes debido a la fortaleza del dólar, el encarecimiento del petróleo, la aversión al riesgo y la reactivación de las tensiones políticas en Medio Oriente.

Resultados dispares en las bolsas internacionales

La coyuntura internacional exhibió un comportamiento fragmentado. En la Bolsa de Nueva York, el entusiasmo corporativo por los desarrollos en inteligencia artificial (IA) logró eclipsar la falta de avances diplomáticos en el extranjero, permitiendo que Wall Street finalizara la sesión con un triple récord histórico en sus principales indicadores. El índice tecnológico Nasdaq avanzó un 0,42% hasta los 27.086,81 puntos, el S&P 500 subió un 0,26% ubicándose en las 7.599,96 unidades, y el Dow Jones sumó un marginal 0,09% para cerrar en 51.078,88 enteros.

Por el contrario, las principales plazas financieras de Europa operaron a la baja de forma generalizada, resentidas principalmente tras conocerse que Irán congeló las negociaciones de paz con Estados Unidos. Bajo este escenario de incertidumbre internacional, la bolsa de Madrid lideró las pérdidas en el viejo continente con un retroceso de 0,97%, seguida por Londres (-0,68%), Milán (-0,52%), París (-0,45% en su índice CAC-40) y Fráncfort, que anotó una contracción del 0,40% al término de la jornada.