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“Estuve 10 años sin poder pasar por un canal de TV, hasta que Mega me abrió (…) por pinochetista me dejaron fuera”

“Voy a pelear hasta que me muera, porque soy anticomunista”, afirmó Patricia Maldonado en una entrevista reciente.

Javier Méndez

“Estuve 10 años sin poder pasar por un canal de TV, hasta que Mega me abrió (…) por pinochetista me dejaron fuera”

Pese a las críticas, Patricia Maldonado no se cambia de bando. En una entrevista con Felipe Kast en YouTube, la cantante repasó su vida y carrera, afirmando los costos que le ha traído declararse fiel al dictador Augusto Pinochet.

“¿Por qué eres, tal vez, la única figura televisiva chilena que nunca tuvo complejos en defender a Pinochet?”, le preguntó el economista. @lamaldito, hoy de 75 años, se sinceró. “Mi padre me inculcó ser leal”, dijo. Según su óptica, durante el periodo ya vivido, pudo ver cómo el país cambió y “cómo fuimos teniendo oportunidades”.

“Voy a pelear hasta que me muera, porque soy anticomunista”, afirmó poco después.

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“A mí, ningún gobierno me ha dado un bono, ningún gobierno me ha dado un trabajo, me quitaron trabajo. Estuve diez años sin poder pasar por un canal de televisión, diez años... hasta que Mega me abrió las puertas y hoy día estoy aquí”, admitió en el diálogo.

“Todo lo que tengo en mi vida es sobre la base de mi trabajo. No tengo que decir: ‘Sí, pero es que en el gobierno de Pinochet a mí me daban un bono’. ¡No!, al revés, por ser pinochetista me dejaron fuera. Ya es la segunda vez que pierdo la pega, la primera diez años y la última fue para el 18 de octubre (de 2019), para el atentado contra Chile“, continuó.

“Para afuera, no pude seguir; no pude seguir en la radio, no pude seguir haciendo mis eventos, porque ¿cómo? Así que tuve que esperar, rehacerme. Yo estoy acostumbrada a rehacerme, cada cierto tiempo invento una cosa... y aquí estoy, vivita y coleando“, detalló.

Revisa la entrevista completa a continuación:

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