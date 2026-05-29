Unicef alerta dramática cifra en Líbano: 11 niños muertos o heridos al día pese al alto el fuego

Unicef alertó que, en promedio, 11 niños han muerto o resultado heridos cada día durante la última semana en Líbano, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí contra el sur del país, pese a la existencia de un alto el fuego.

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia entregó la cifra en un contexto marcado por nuevos bombardeos y órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí.

Desde el comienzo de las hostilidades, el pasado 2 de marzo, al menos 3.324 personas han muerto y otras 10.027 han resultado heridas en territorio libanés.

Ataques en el sur de Líbano y nuevas órdenes de evacuación

Según los antecedentes entregados, los bombardeos israelíes han impactado ciudades y pueblos del sur de Líbano durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, luego de que Israel declarara una nueva zona del área como “zona de combate”.

Este jueves, además, un ataque israelí alcanzó un edificio en los suburbios del sur de Beirut, en medio de un alto el fuego que no ha logrado detener completamente los enfrentamientos entre tropas israelíes y Hezbolá.

La situación genera especial preocupación por el impacto en la población civil y, particularmente, en niños y niñas expuestos a bombardeos, desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones básicas de seguridad.

El reporte de Unicef se conoce mientras el ejército israelí emite nuevas órdenes de desalojo antes de lanzar ataques, lo que aumenta la presión sobre comunidades que ya enfrentan semanas de violencia.

Pese al alto el fuego vigente, los enfrentamientos siguen dejando víctimas y profundizando la crisis humanitaria en el país. La cifra entregada por la agencia internacional vuelve a poner el foco en la protección de menores en zonas de conflicto.