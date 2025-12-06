;

¡Panorama imperdible para los niños! Disney invita a disfrutar de actividades gratuitas en parques de Santiago

Los más pequeños podrán divertirse en dinámicas y juegos inspirados en personajes y franquicias de Pixar, Marvel, Star Wars y del propio estudio cinematográfico del icónico Mickey Mouse.

Alejandro Basulto

Para cerrar el año, Disney lanzó un panorama familiar gratuito que recorrerá distintos puntos de la capital durante diciembre. La iniciativa, llamada La Diversión de las Fiestas, ofrece experiencias inspiradas en personajes icónicos del propio Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

El objetivo es que los niños disfruten y participen por premios en dinámicas interactivas pensadas para compartir en familia.

Entre las actividades destacan el tiro de la argolla, decoración de adornos navideños para llevar a casa, pesca milagrosa, maquillaje de personajes favoritos y la posibilidad de fotografiarse junto a la estatua de Mickey, una de las más solicitadas por los pequeños.

La ruta comenzó el 5 de diciembre en el Cerro San Cristóbal y continuó el 6 en Parque Brasil (La Granja). La próxima fecha será el 13 de diciembre en Parque La Castrina (San Joaquín). El horario de las actividades será de 11:30 a 16:00 horas en jornada continuada.

Además, la experiencia estará disponible en tiendas adheridas durante todo el mes, permitiendo que las familias vivan la magia en diferentes formatos y lugares. Para conocer comercios participantes, se debe ingresar a www.promodisney.cl.

También se pueden seguir las redes oficiales de Cinecolor Chile (@cinecolorchile), representante comercial de The Walt Disney Company en Chile, y las cuentas de las tiendas asociadas para más detalles.

Contenido patrocinado

