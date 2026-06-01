Ofertas para aprovechar antes que termine el CyberDay 2026 en Chile: ropa, tecnología, viajes, electrodomésticos y más categorías / Getty Images

A las 00:00 horas del lunes 1 de junio arrancó oficialmente el CyberDay 2026 en Chile, uno de los eventos de ofertas online más esperados del año.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reúne a cientos de marcas de distintos rubros con descuentos en tecnología, vestuario, viajes, electrodomésticos y más.

La instancia se extenderá hasta este miércoles 3 de junio a las 23:59 horas, por lo que quedan pocas horas para aprovechar las rebajas.Todo se concentra en la plataforma cyber.cl.

Revisa a continuación un compilado de opciones para aprovechar antes de que termine el evento.

Las mejores ofertas del CyberDay 2026: ropa, tecnología, viajes, electrodomésticos y más

Ofertas en ropa, calzado y accesorios

Levi’s :

Presenta rebajas de hasta 50% en productos seleccionados en su web oficial. Hay chaquetas desde $49.990, polerones a $24.990 y poleras desde $9.990.

Wados :

La marca cuenta con descuentos de hasta 60% en su sitio web. Entre las ofertas destacan jeans desde $19.990 en una selección de prendas enfocadas en moda femenina.

Dockers :

Ofrece descuentos de hasta 50% en todo su sitio web. La promoción abarca una amplia gama de esenciales de temporada, incluyendo pantalones, chaquetas y polerones.

Calzado en Ripley :

Hasta 56% de descuento en zapatillas de grandes marcas y botines desde $19.990 (Index, Sfera, Tommy Hilfiger).

G-SHOCK :

La categoría de relojería participa en el evento con descuentos en su catálogo a través de Sometimes.cl. Ahí aparecen rebajas de hasta 50% en modelos de la marca Casio, mientras que las líneas G-SHOCK y Edifice contarán con descuentos de hasta 30% en una selección de productos.

MAC Cosmetics :

La marca presenta kits exclusivos como el Ready to Glow a $49.990, el Full Glam a $78.990 y un Lip Trio a $50.990. Además, aplica descuentos en grandes tiendas: 40% de rebaja en Falabella durante esta jornada, mientras que los días siguientes la promoción se mantiene con 30% en Falabella, Paris y Ripley, según el calendario de cada retailer.

Ofertas en deportes y outdoor

Decathlon :

Las rebajas de la marca se extiende hasta el jueves tanto en tiendas físicas como en canales digitales. La promoción abarca más de 5.000 productos con rebajas de hasta 60% en categorías como ciclismo y montaña, 55% en fútbol, 50% en running y hasta 40% en fitness. Adicionalmente, quienes compren a través de su sitio web o aplicación podrán acceder a cupones de descuento extra, envío gratis en productos seleccionados y cuotas sin interés.

adidas :

La marca despliega descuentos de hasta 60% en su catálogo, sumando un 20% de rebaja adicional al utilizar el código ADICYBER. La promoción destaca su nueva línea técnica Terrex para climas extremos, sus modelos clásicos de estilo urbano —Samba, Gazelle y Campus— y la zapatilla de running Supernova Rise 3. Además, ofrece envíos gratuitos y facilidades de pago con bancos seleccionados.

Ofertas en tecnología y electrodomésticos

PlayStation :

La PlayStation 5 se puede encontrar desde los $539.990 en su versión Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot, disponible tanto en París como en Falabella. Hay opciones más arriba: Líder la ofrece a $549.990, Mercado Libre a $562.990 y Sony Store Chile a $569.990, mientras que Ripley tiene la PS5 Slim Digital con DualSense a $589.990.

En cuanto a juegos, los descuentos son igual de atractivos: puedes llevar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales por $19.990, GTA V a $21.990, o títulos como Gran Turismo 7 y The Last of Us Part I desde $32.990, llegando hasta novedades como Resident Evil Requiem a $59.990 y Saros a $69.990.

ASUS

Tiene ofertas hasta el 7 de junio en notebooks. Destacan el Vivobook 15 (AMD Ryzen 7) a $699.990, el equipo gaming TUF A16 (Ryzen 9) a $1.599.990 y el ultraliviano con IA Zenbook A14 a $999.990. Adicionalmente, ofrece cupones de descuento como CYBER30K por $30.000 y un bono de $25.000 extra al registrarse.

NVIDIA

La marca destaca promociones en notebooks y tarjetas gráficas equipadas con la serie GeForce RTX 50, orientadas tanto al gaming como a la creación de contenido. Entre los equipos recomendados se encuentran modelos de HP, ASUS y Lenovo con tecnología DLSS 4, Ray Tracing y NVIDIA Reflex 2, además de tarjetas de video MSI y ASUS con sistemas de refrigeración avanzados.

Electrolux, Fensa y Mademsa :

Las marcas se integran al evento con descuentos de hasta 50% en una selección de productos para el hogar. Hay ítems como estufas, cocinas, refrigeradores, lavadoras, secadoras y aspiradoras.

Nespresso

La marca ofrece hasta 50% de descuento en máquinas y accesorios seleccionados. La promoción incluye beneficios como hasta 80 cápsulas de regalo según el volumen de compra y bonos de hasta $75.000 para futuras adquisiciones de café.

Ofertas en vuelos nacionales, internacionales y paquetes turísticos

Latam :

La aerolínea tiene hasta 67% de descuento en pasajes nacionales y un 50% en internacionales para viajar entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2026. La promoción incluye más de 90 destinos.

Además de los vuelos, el sitio ofrece hasta 45% de descuento en paquetes, 20% en arriendo de autos y asistencia en viaje, y beneficios especiales al reservar alojamiento mediante su alianza con Booking. Las compras realizadas durante el periodo permiten acumular Millas LATAM Pass y Puntos Calificables.

COCHA :

La agencia se enfoca en paquetes turísticos y experiencias premium, destacando promociones de hasta $200.000 de descuento en destinos del Caribe y México, y rebajas de hasta $80.000 en vuelos a Europa vía Iberia.

Dentro de sus novedades, ofrecen paquetes especiales para el Gran Premio de Fórmula 1 en São Paulo, además de descuentos de hasta 50% en asistencia de viaje con Assist Card. La plataforma cuenta con convenios de 3 a 12 cuotas sin interés con diversos bancos.

Ofertas en alimentación y bebidas:

Unimarc :

La cadena realiza su “Gran Cyberazo” con descuentos de hasta 50% en artículos de limpieza y pañales, junto a rebajas de hasta 40% en categorías como carnes, licores, bebidas, despensa y snacks. Adicionalmente, ofrece hasta un 20% de ahorro extra al pagar con Unipay en productos seleccionados.

La Fête Chocolat :

La chocolatería ofrece un 20% de descuento en sets de regalo y productos seleccionados, disponibles tanto en tiendas físicas como en su sitio. Además, los clientes pueden acceder a despacho gratuito en compras superiores a $15.000.

Basilur :

La marca ofrece descuentos de hasta 40% en su catálogo de té y accesorios a través de su sitio web. Entre las promociones destacan el pack Basilur Mixology Experience a $17.820, cajas de 100 bolsitas de té premium a $14.400, además de rebajas en teteras y tazas.

Ofertas en hogar y decoración:

Hogar en Ripley :

50% de descuento en plumones y ropa de cama (Rosen, Cannon, Ripley Home).

Casaideas :

La marca lanza su edición CyberIdeas con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados y ofertas diarias. La promoción incluye rebajas del 30% en categorías específicas: hoy lunes en Mesa, el martes en Dormitorio (incluyendo Maxi Polerones y pantuflas) y el miércoles en Estar y Organización.