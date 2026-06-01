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Kast anuncia nuevo plan de retorno de migrantes y advierte: “Quienes entraron de manera ilegal van a tener que abandonar el país”

El Mandatario anunció durante su primera Cuenta Pública una nueva iniciativa enfocada en incentivar la salida de extranjeros en situación irregular y reafirmó las medidas de control en la frontera norte.

Cristóbal Álvarez

Kast anuncia nuevo plan de retorno de migrantes y advierte: “Quienes entraron de manera ilegal van a tener que abandonar el país”

Durante este lunes, el Presidente José Antonio Kast encabezó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, donde abordó la situación migratoria del país y anunció nuevas medidas enfocadas en el control fronterizo y la salida de personas que permanecen en Chile de manera irregular.

El discurso llega luego de que, semanas antes, el Mandatario intentara moderar una de sus principales promesas de campaña: la expulsión de más de 300 mil migrantes en situación irregular.

Tras reconocer que esa propuesta “era una metáfora”, Kast defendió este lunes las acciones impulsadas por su gobierno en los primeros meses de gestión y reafirmó el foco en el control de la frontera norte.

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En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que “la frontera norte estuvo desprotegida” y sostuvo que su administración activó medidas desde el primer día.

“Desde el primer día pusimos en marcha nuestras iniciativas de control de fronteras, instruyendo a las Fuerzas Armadas y de orden, el despliegue en el norte, la implementación de vigilancia, la construcción de zanjas en pasos clandestinos”, afirmó.

Además, el Presidente añadió que durante este periodo “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias”, además de asegurar que disminuyó el ingreso irregular por pasos no habilitados.

“Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”.

Kast anunció el “Plan Retorno”

En esa línea, Kast informó que en los próximos días su gobierno presentará el denominado Plan Retorno, una iniciativa que, según explicó, buscará incentivar la salida de migrantes irregulares y desincentivar su permanencia en Chile. No obstante, no entregó detalles respecto de su implementación ni sobre los mecanismos que contemplará.

“Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional”, sostuvo.

Durante su intervención, el Presidente también repasó otras medidas que, según indicó, ya comenzaron a aplicarse, entre ellas el despliegue de drones y monitoreo fronterizo, acuerdos regionales contra el crimen organizado transnacional, el Plan Escudo en Ruta, refuerzo policial en barrios y transporte público, control tecnológico en puertos y operativos de recuperación de terrenos tomados en sectores como Cerro Chuño, El Boro, Cartagena y La Chimba.

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