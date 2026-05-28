“No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”: la explicación de Sinner ante su temprana eliminación en Roland Garros / DeFodi Images

En la gran noticia de los últimos meses en el mundo del tenis, Jannik Sinner, dominador absoluto del circuito ATP, quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros.

El número 1 del mundo estuvo a un game de ganar cuando los calambres y mareos le permitieron a Juan Manuel Cerúndolo dar vuelta el marcador para despacharlo del segundo Grand Slam de la temporada.

“No me sentía bien en la pista. Estaba en una buena posición, incluso en el tercer set, pero empecé a sentirme muy mareado y sin energía. Aunque estaba jugando un tenis fantástico, hoy simplemente no podía encontrar fuerzas. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil físicamente”, planteó Sinner en conferencia de prensa, desestimando que las altas temperaturas hayan sido factor.

“En el cuarto set lo dejé ir un poco para intentar recuperar algo de energía para el quinto, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Intenté mantenerme ahí con todo lo que tenía, pero después todo se hizo cuesta abajo. Hacía calor, sí, pero no era algo insoportable. No fue el clima ni las condiciones: fui yo hoy”, recalcó el italiano, desestimando también que la carga de partidos en los Masters 1000 lo haya dejado sin energía.

“No lo sabes, si no juego Madrid o no juego Roma, tal vez llegue aquí y aún tenga un día como este, ¿sabes? Mirando hacia atrás, siempre es muy difícil. Una salida temprana no es lo que buscaba, pero tampoco sabes si las cosas habrían cambiado si tal vez hubiera saltado Madrid y solo jugado Roma, o saltando Roma y viniendo aquí“, concluyó Jannik Sinner, quien reconoció que se tomará un descanso y no jugará ningún torneo sobre césped en la previa a su regreso al circuito, en Wimbledon, donde defiende el título.