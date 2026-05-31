Triste pérdida impacta a éxito de Netflix a semanas de su final: muere Echo, el querido perro de Heartstopper

Una inesperada y triste noticia golpeó a los seguidores de la exitosa serie de Netflix Heartstopper, justo cuando la producción se prepara para cerrar su historia.

Echo, el border collie que interpretó a Nellie, la mascota de Nick Nelson, falleció tras ser diagnosticado con cáncer cerebral.

La noticia fue dada a conocer por su dueña, Leonie, a través de redes sociales. Según relató, el perro comenzó a presentar problemas de equilibrio durante un paseo habitual.

En un comienzo se pensó que podía tratarse de un trastorno vestibular, pero su condición empeoró rápidamente y exámenes posteriores confirmaron la presencia de un tumor cerebral. Debido al avance de la enfermedad, Echo fue sometido a eutanasia el pasado 18 de mayo.

“Fue un shock total”, expresó su propietaria, quien recordó que apenas un día antes el animal compartía normalmente con el resto de los perros de la familia. En su mensaje también destacó el cariño que recibió de miles de fanáticos tras convertirse en una de las figuras más queridas de la serie juvenil.

La partida de Echo generó numerosas reacciones entre quienes participaron en la producción. Entre ellas estuvo Alice Oseman, autora de las novelas gráficas que inspiraron la serie, quien lamentó su muerte y recordó la alegría que transmitió tanto dentro como fuera de la pantalla.

Durante las distintas temporadas, Nellie se transformó en un personaje entrañable para los seguidores de Heartstopper, apareciendo en momentos clave de la relación entre Nick y Charlie.

Incluso Kit Connor, quien interpreta a Nick Nelson, había comentado en entrevistas que trabajar con Echo podía ser desafiante en algunas escenas, aunque siempre destacó su carisma y el importante papel que cumplía en la historia.

Curiosamente, Echo llegó a la producción como reemplazo de otro perro que enfermó antes del rodaje. Lo que comenzó como una solución de emergencia terminó convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles y queridos de la serie.

La historia de Heartstopper llegará a su desenlace el próximo 17 de julio en Netflix. A diferencia de lo que muchos esperaban, la plataforma no realizará una cuarta temporada, sino que cerrará la exitosa producción con una película llamada Heartstopper Forever (Heartstopper para siempre), basada en el sexto y último tomo de la novela gráfica creada por Alice Oseman.