Hunter x Hunter anuncia su esperado volumen 39 y revive la ilusión de un regreso definitivo del manga

Una de las noticias más esperadas por los fanáticos del manga ya es oficial. Yoshihiro Togashi, creador de Hunter x Hunter, publicará el esperado volumen 39 de la serie el próximo 3 de julio en Japón, marcando el regreso de material recopilatorio inédito tras la salida del volumen 38 en septiembre de 2024.

El lanzamiento representa un hito para una franquicia marcada por extensos periodos de pausa debido a los problemas de salud del autor. En esta ocasión, el nuevo tomo reunirá los capítulos 401 al 410, dando continuidad al complejo arco del Succession Contest, una de las historias más ambiciosas y extensas de la obra.

El capítulo 430 alimenta las esperanzas de los seguidores

Más allá de la llegada del volumen 39, la principal razón detrás del entusiasmo de los seguidores tiene relación con el avance que ha mostrado el propio Togashi en los últimos meses.

De acuerdo con los reportes más recientes, el mangaka ya habría trabajado de manera aproximada hasta el capítulo 430, una cifra que abre la puerta a una eventual reanudación más estable de la publicación.

La expectativa creció aún más considerando que el último capítulo oficial de Hunter x Hunter fue el 410, publicado en diciembre de 2024. Desde entonces, la continuidad de la historia ha dependido principalmente de actualizaciones ocasionales compartidas por el propio autor, mientras la serie permanecía sin una serialización regular.

Aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre el regreso del manga a la revista Weekly Shonen Jump, el nuevo volumen y el importante avance acumulado por Togashi han sido interpretados por la comunidad como señales positivas para el futuro de la franquicia.

Tras años de pausas prolongadas e incertidumbre, la posibilidad de contar con nuevo material listo para publicación vuelve a encender la esperanza de millones de lectores alrededor del mundo. Por ahora, el regreso definitivo sigue pendiente de confirmación, pero el lanzamiento del volumen 39 ya es visto como uno de los movimientos más importantes para la serie en los últimos años.