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Presidente Kast descarta alza de impuestos a mayores ingresos: “No vamos a avanzar en esa línea”

El Mandatario apuesta por la rebaja tributaria para impulsar la economía.

Juan Castillo

Agencia Uno

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El Presidente José Antonio Kast reafirmó este domingo que su gobierno no contempla aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos, defendiendo una estrategia económica centrada en la inversión, el crecimiento y la competitividad tributaria.

En entrevista con CNN Chile, el mandatario abordó los principales lineamientos de la reforma económica impulsada por el Ejecutivo, insistiendo en que el objetivo es generar condiciones que permitan recuperar el dinamismo de la economía chilena.

Consultado sobre la posibilidad de elevar la carga tributaria a quienes tienen mayores rentas, Kast fue categórico: “Nosotros no vamos a avanzar en esa línea”.

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La declaración se produce en medio del debate legislativo de la denominada megarreforma, iniciativa que busca incentivar la inversión mediante una reducción de impuestos corporativos y mayores garantías para los proyectos de largo plazo.

“Chile vuelva a crecer, que haya inversión y certeza jurídica”

Durante la conversación, el jefe de Estado defendió la necesidad de recuperar la competitividad económica del país y sostuvo que las prioridades de su administración pasan por generar empleo y atraer nuevos capitales.

“Nosotros lo que necesitamos es que Chile vuelva a crecer, que haya inversión, certeza jurídica”, afirmó Kast, agregando que Chile perdió ventajas competitivas durante los últimos años y que es necesario revertir esa situación para retomar el crecimiento.

El Presidente también reiteró que está dispuesto a que algunos aspectos de la reforma sean discutidos durante su tramitación parlamentaria, aunque evitó adelantar cuáles podrían ser objeto de modificaciones. “En la vida uno puede conversar de distintos puntos, pero tiene que tener muy claro dónde quiere llegar”, señaló.

Otro de los temas abordados fue el financiamiento municipal tras la rebaja de contribuciones impulsada por el Ejecutivo. Kast aseguró que el gobierno mantendrá los beneficios sociales y llamó a los municipios a colaborar en la búsqueda de soluciones frente al complejo escenario fiscal.

He tenido dos diálogos muy grandes con alcaldes (…), con más de 200. Nosotros les hemos dicho que no habrá recorte en ningún beneficio social que se entregue, pero también queremos la colaboración y las ideas”, cerró.

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