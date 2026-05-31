¿Qué esperan los chilenos de la Cuenta Pública? Cadem revela las principales demandas al Presidente Kast

A horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, las expectativas ciudadanas están puestas principalmente en las medidas económicas que pueda anunciar el Mandatario.

Así lo revela la última encuesta Cadem, que muestra un alto interés por el mensaje presidencial y una clara demanda por acciones concretas para enfrentar el costo de la vida.

Agencia Uno Ampliar

Según el sondeo, un 57% de los consultados aseguró tener mucho o bastante interés en informarse sobre la Cuenta Pública de este lunes 1 de junio.

En ese contexto, la principal expectativa ciudadana apunta a la economía: un 59% considera que el anuncio más importante que debería realizar el Gobierno es impulsar medidas para bajar el costo de la vida, muy por encima de otras alternativas. En segundo lugar aparece la reducción del gasto público, con un 30%.

#Cadem 57% (+2pts) declara tener mucho o bastante interés en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública de este lunes.

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En materia de seguridad, uno de los ejes que La Moneda ha adelantado para la jornada, las prioridades se distribuyen entre endurecer las penas contra el crimen organizado (36%), recuperar barrios tomados por el narcotráfico (33%) y reformar el sistema judicial junto con fortalecer a las policías (31%).

Respecto de inmigración, la medida más esperada es eliminar beneficios para extranjeros en situación irregular (41%), seguida por acelerar las expulsiones de inmigrantes ilegales (36%). Además, un 31% respalda reforzar la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y servicios migratorios, mientras que otro 31% cree que el ingreso irregular al país debe convertirse en delito.

En salud, la principal demanda es reducir las listas de espera, opción que concentra el 45% de las preferencias. En educación, en tanto, el anuncio más esperado es el fin de la tómbola del Sistema de Admisión Escolar, respaldado por un 48% de los encuestados.

La encuesta también mostró que la aprobación del Presidente Kast se ubicó en 38%, mientras que su desaprobación alcanzó el 58%.