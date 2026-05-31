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VIDEOS. Con expulsados y un grosero error: Coquimbo derrota a Limache y enciende la lucha en la parte alta de la tabla

El cuadro “pirata” concretó una remontada jugando de visita ante el elenco “tomatero” por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

Con expulsados y un grosero error: Coquimbo derrota a Limache y enciende la lucha en la parte alta de la tabla

Con expulsados y un grosero error: Coquimbo derrota a Limache y enciende la lucha en la parte alta de la tabla / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En un partido que tuvo de todo, Coquimbo Unido derrotó por 3-2 a Deportes Limache este domingo en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota, por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

El cuadro limachino empezó ganando el encuentro con anotación de Vicente Martínez (10′), quien aprovechó un grosero error entre la defensa y el arquero “pirata”, Gonzalo Flores, quien atajó ante la ausencia de Diego Sánchez.

Sin embargo, el elenco coquimbano logró dar vuelta el marcador con un autogol de Alfonso Parot (39′) y un tanto de Alejandro Camargo (49′).

Gonzalo Sosa (54′) marcó el empate para los “tomateros” y le puso suspenso al duelo, pero todo se definió con el gol de Nicolás Johansen (62′), quien terminó dándole la victoria al equipo de la Cuarta Región.

Además, el partido dejó dos expulsados: Yerko González vio la tarjeta roja en Limache al minuto 21 y lo mismo pasó con Benjamín Gazzolo en Coquimbo, a los 88′.

Con este triunfo, Coquimbo Unido llegó a 23 puntos en el torneo y escaló al segundo puesto de la tabla, a la espera de lo que hagan Huachipato (22 pts.) y Universidad Católica (20 pts.) que se enfrentarán esta tarde. Por su parte, Deportes Limache quedó en cuarta posición con 21 unidades.

Revisa los goles del triunfo “pirata” ante Limache


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