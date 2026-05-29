Poder Judicial descarta afectación a causas tras alerta de ciberseguridad por filtración de cuentas

El Poder Judicial informó una alerta de ciberseguridad notificada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), luego de que se advirtiera la exposición de cuentas vinculadas a funcionarios de la institución.

Según aclaró el organismo, el incidente no compromete la tramitación de causas judiciales ni la operación de sus plataformas principales.

La alerta fue difundida por la compañía internacional Vecert Analyzer, que reportó la exposición de información asociada a cuentas institucionales, incluyendo nombres, correos electrónicos, direcciones físicas y registros de sesiones. Sin embargo, desde el Poder Judicial aclararon que el alcance del incidente es acotado.

Poder Judicial asegura que Oficina Judicial Virtual no fue afectada

En un comunicado oficial, la institución sostuvo que la alerta “corresponde únicamente a una filtración de cuentas relacionadas con la publicación de contenidos en el portal de noticias”.

Asimismo, remarcó que “no existe afectación en la tramitación de causas ni de la operación de la Oficina Judicial Virtual”, punto clave para usuarios, abogados y funcionarios que utilizan habitualmente esa plataforma.

El organismo también explicó que las cuentas involucradas corresponden al sistema de publicación de contenidos del portal institucional. Además, señaló que actualmente esas credenciales “se encuentran encriptadas y requieren de doble factor de autentificación para su uso”.

La situación se mantiene bajo revisión por parte del área de Ciberseguridad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que informó que ya se están adoptando medidas frente al incidente.

De hecho, la institución precisó que se encuentra tomando “las acciones legales correspondientes”, aunque por ahora no entregó mayores detalles sobre eventuales responsables, alcance total de la exposición o nuevas medidas preventivas.

El caso vuelve a instalar la preocupación por la seguridad de datos institucionales y personales en organismos públicos, especialmente cuando se trata de plataformas vinculadas a servicios críticos para la ciudadanía.