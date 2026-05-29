“Quería que fuera algo grande”: condenan a dos hombres que planearon atentado contra Taylor Swift

Un tribunal de Austria condenó a 15 años de cárcel a un hombre de 21 años por planear un atentado terrorista contra un concierto de Taylor Swift en Viena, programado para agosto de 2024 en el marco de su gira Eras Tour.

La justicia también sentenció a 12 años de prisión a un segundo acusado, de la misma edad, considerado cómplice en la planificación.

Ambos fueron declarados culpables de distintos cargos de terrorismo, entre ellos participación en tentativa de asesinato, asociación terrorista, organización criminal y adiestramiento con fines terroristas.

El plan que obligó a cancelar tres conciertos en Viena

El principal condenado, identificado como Beran A., fue detenido el 7 de agosto de 2024, luego de que la policía austríaca descubriera un complot para atacar uno de los conciertos de la artista estadounidense en el estadio Ernst-Happel.

Por razones de seguridad, las autoridades cancelaron los tres shows que Taylor Swift tenía programados en Viena, pese a que ya se habían vendido cerca de 200.000 entradas y miles de fanáticos habían viajado hasta la capital austríaca.

Durante el juicio, el acusado admitió haber planeado el ataque. En un interrogatorio policial, reconoció: “Quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande”. Además, señaló que buscaba quedar “como un héroe” ante el autodenominado Estado Islámico y volverse “famoso”.

El tribunal también dio por acreditado que los dos condenados se habían vinculado a una célula terrorista y que habrían instigado a un tercer joven, actualmente detenido en Arabia Saudita, a cometer un ataque con cuchillo.

La magistrada que presidió el jurado sostuvo que, dentro del rango penal de 10 a 20 años, las penas impuestas eran proporcionales a los hechos y a la culpabilidad de los acusados.

Las condenas aún no están firmes, ya que la defensa pidió tres días de plazo para analizar sus próximos pasos judiciales.