El millonario botín que ganó Alejandro Tabilo luego de que su rival no se presentara en Roland Garros 2026 / Mateo Villalba

Este jueves, el chileno Alejandro Tabilo debía enfrentar por segunda ronda de Roland Garros 2026 al monegasco Valentin Vacherot, número 19 del mundo.

Sin embargo, el tenista europeo se bajó del partido y del torneo debido a una lesión, por lo que “Jano” avanzó a la tercera ronda sin jugar, llegando por primera vez a esa fase en el Grand Slam en arcilla.

Aparte de sumar puntos ATP, Tabilo se embolsó un millonario botín tras la lesión de Vacherot. Por llegar a segunda ronda en Roland Garros, los tenistas reciben 130 mil euros, antes de pagar impuestos, como premio. Eso equivale a unos 134 millones de pesos chilenos.

Y por alcanzar la tercera ronda, la recompensa sube a 187 mil euros, casi 194 millones de pesos chilenos. Es decir, el tenista nacional se embolsó 59 millones extra por el retiro de Vacherot.

El próximo rival de Alejandro Tabilo en Roland Garros será el francés de 17 años, Moise Kouame (318º), quien derrotó este jueves al paraguayo Daniel Vallejo (71º).

La tabla de premios: