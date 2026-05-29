A horas de un nuevo Día de los Patrimonios y en medio del debate sobre el presupuesto cultural, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, defendió la gestión del Gobierno y descartó que exista un desmantelamiento del sector, afirmando que el Ministerio de las Culturas dispondrá este año de más recursos efectivos que los ejecutados durante 2025.

En entrevista con La Prueba de ADN, la autoridad cuestionó las críticas surgidas tras el ajuste presupuestario cercano al 10% aplicado a la cartera. Según explicó, aunque el presupuesto aprobado originalmente para 2026 alcanzaba los $538 mil millones, durante 2025 solo se ejecutó un 88% de los recursos, equivalente a cerca de $420 mil millones.

“Este años tenemos $470 mil millones disponibles, o sea, casi $50 mil millones más que lo efectivamente ejecutado el año pasado”, sostuvo, asegurando que la idea de que el Gobierno busca debilitar la cultura “no tiene asidero”.

De la Cerda también destacó las gestiones realizadas para mantener proyectos patrimoniales emblemáticos pese a las restricciones presupuestarias. Entre ellos mencionó el Archivo Regional de Tarapacá, iniciativa cuya financiación fue asegurada mediante recursos del Gobierno Regional, además de avances en proyectos vinculados al Museo de Rapa Nui y al nuevo Museo Histórico Nacional.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de modernizar la legislación patrimonial para facilitar proyectos de inversión sin poner en riesgo la protección del patrimonio. El subsecretario afirmó que la actual Ley de Monumentos Nacionales, cuya base normativa data de hace casi un siglo, se encuentra obsoleta y genera retrasos importantes en obras públicas y privadas.

Como ejemplo, mencionó que la construcción de la Línea 7 del Metro debió enfrentar 24 hallazgos arqueológicos, mientras que el proyecto del Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes detectó más de 34 mil vestigios, muchos de ellos materiales industriales de escaso valor patrimonial.

Respecto a una eventual fusión del Ministerio de las Culturas con otras reparticiones del Estado, De la Cerda evitó anticipar definiciones, aunque enfatizó que la cultura y el patrimonio deben mantener un rol central dentro de las políticas públicas.

“Yo no quisiera especular de eso porque la verdad nosotros no sabemos (...) Hay una propuesta que ha sido levantada por un grupo parlamentario, y eso estará en discusión, los países siempre podrán discutir su orgánica", expuso.