;

Chileno separado de su familia en dictadura se reunió con su madre biológica tras 35 años de búsqueda

El hombre, que hoy vive en Estados Unidos, descubrió que formaba parte de los casos de adopciones irregulares investigados desde hace años en Chile.

Javiera Rivera

Chileno separado de su familia en dictadura se reunió con su madre biológica tras 35 años de búsqueda

Lo que durante años creyó que era una adopción ilegal terminó convirtiéndose en una historia marcada por la búsqueda de identidad, la incertidumbre y un esperado reencuentro familiar.

Marcos Antonio Navarrete, hoy conocido como Kyle Adler, logró reunirse con su madre biológica en Chile luego de pasar 35 años sin saber qué había ocurrido realmente con sus orígenes.

Adler, propietario de un gimnasio en Denver, Estados Unidos, aseguró que durante gran parte de su vida desconoció su verdadero nombre y la historia detrás de su adopción.

Descubrió que había sido separado ilegalmente de su familia

Según relató al medio 9News, nació en Chile bajo el nombre de Marcos Antonio Navarrete. Pero, cuando tenía nueve meses fue entregado en adopción a una familia estadounidense.

Revisa también

ADN

De acuerdo con su testimonio, su madre lo había dejado en una guardería cuando un sacerdote habría informado que una familia de Estados Unidos buscaba adoptar a un niño de escasos recursos.

Tras años de investigación, Adler finalmente logró ubicar a su madre biológica y viajó a Chile en febrero de 2026 para conocerla. Según contó, el viaje estuvo marcado por una fuerte carga emocional.

El reencuentro fue igualmente conmovedor. Adler relató que su madre lo recibió entre lágrimas y con sentimientos de culpa por haber perdido contacto con él. Sin embargo, aseguró que comprendió que ella nunca dejó de buscarlo.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad