Chileno separado de su familia en dictadura se reunió con su madre biológica tras 35 años de búsqueda
El hombre, que hoy vive en Estados Unidos, descubrió que formaba parte de los casos de adopciones irregulares investigados desde hace años en Chile.
Lo que durante años creyó que era una adopción ilegal terminó convirtiéndose en una historia marcada por la búsqueda de identidad, la incertidumbre y un esperado reencuentro familiar.
Marcos Antonio Navarrete, hoy conocido como Kyle Adler, logró reunirse con su madre biológica en Chile luego de pasar 35 años sin saber qué había ocurrido realmente con sus orígenes.
Adler, propietario de un gimnasio en Denver, Estados Unidos, aseguró que durante gran parte de su vida desconoció su verdadero nombre y la historia detrás de su adopción.
Descubrió que había sido separado ilegalmente de su familia
Según relató al medio 9News, nació en Chile bajo el nombre de Marcos Antonio Navarrete. Pero, cuando tenía nueve meses fue entregado en adopción a una familia estadounidense.
De acuerdo con su testimonio, su madre lo había dejado en una guardería cuando un sacerdote habría informado que una familia de Estados Unidos buscaba adoptar a un niño de escasos recursos.
Tras años de investigación, Adler finalmente logró ubicar a su madre biológica y viajó a Chile en febrero de 2026 para conocerla. Según contó, el viaje estuvo marcado por una fuerte carga emocional.
El reencuentro fue igualmente conmovedor. Adler relató que su madre lo recibió entre lágrimas y con sentimientos de culpa por haber perdido contacto con él. Sin embargo, aseguró que comprendió que ella nunca dejó de buscarlo.
