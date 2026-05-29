;

Luto en Bomberos de Chile: muere histórico voluntario de Santiago que acumuló 65 años de servicio

El Miembro Honorario y Voluntario Honorario de la 22ª Compañía dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una profunda huella en la institución.

Nelson Quiroz

Incendios Sur de Chile

Incendios Sur de Chile

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó este viernes el fallecimiento de su Miembro Honorario y Voluntario Honorario de la 22ª Compañía “Lealtad y Sacrificio”, Manuel Hernán Grez Jofré, quien acumulaba 65 años de servicio en la institución.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría General, la entidad expresó su “profundo pesar” por la partida de quien además era la Primera Antigüedad de la compañía.

La trayectoria de Grez Jofré estuvo estrechamente ligada a la historia de la actual 22ª Compañía. Hijo de Hortensia Jofré Romero y de Vasco Grez Soto, fundador y primer capitán de la unidad, desde niño participó de actividades bomberiles junto a su padre.

Revisa también

ADN

Su incorporación oficial quedó registrada el 31 de octubre de 1956, apenas tres años después de la fundación de la compañía.

Durante casi siete décadas de servicio desempeñó diversos cargos de responsabilidad, entre ellos Capitán, Teniente Primero, Tesorero y Consejero de Disciplina. En marzo de 2025, el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago le rindió un homenaje especial por su extensa trayectoria, destacando su compromiso, disciplina y aporte a la formación de nuevas generaciones de voluntarios.

Además de su labor bomberil, desarrolló una carrera profesional en LAN Chile, donde trabajó como inspector y supervisor electrónico hasta su jubilación. También fue reconocido por su cercanía con la comunidad y por los fuertes lazos familiares construidos junto a su esposa, Silvia Milessi Donoso, con quien compartió más de seis décadas de matrimonio.

Desde la institución destacaron que Manuel Grez Jofré deja un legado marcado por el servicio público, la vocación y la lealtad, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas en la historia de la 22ª Compañía y del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La institución señaló que los detalles de sus funerales serán informados oportunamente.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad