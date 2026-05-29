Luto en Bomberos de Chile: muere histórico voluntario de Santiago que acumuló 65 años de servicio

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó este viernes el fallecimiento de su Miembro Honorario y Voluntario Honorario de la 22ª Compañía “Lealtad y Sacrificio”, Manuel Hernán Grez Jofré, quien acumulaba 65 años de servicio en la institución.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría General, la entidad expresó su “profundo pesar” por la partida de quien además era la Primera Antigüedad de la compañía.

La trayectoria de Grez Jofré estuvo estrechamente ligada a la historia de la actual 22ª Compañía. Hijo de Hortensia Jofré Romero y de Vasco Grez Soto, fundador y primer capitán de la unidad, desde niño participó de actividades bomberiles junto a su padre.

Su incorporación oficial quedó registrada el 31 de octubre de 1956, apenas tres años después de la fundación de la compañía.

Durante casi siete décadas de servicio desempeñó diversos cargos de responsabilidad, entre ellos Capitán, Teniente Primero, Tesorero y Consejero de Disciplina. En marzo de 2025, el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago le rindió un homenaje especial por su extensa trayectoria, destacando su compromiso, disciplina y aporte a la formación de nuevas generaciones de voluntarios.

Además de su labor bomberil, desarrolló una carrera profesional en LAN Chile, donde trabajó como inspector y supervisor electrónico hasta su jubilación. También fue reconocido por su cercanía con la comunidad y por los fuertes lazos familiares construidos junto a su esposa, Silvia Milessi Donoso, con quien compartió más de seis décadas de matrimonio.

Desde la institución destacaron que Manuel Grez Jofré deja un legado marcado por el servicio público, la vocación y la lealtad, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas en la historia de la 22ª Compañía y del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La institución señaló que los detalles de sus funerales serán informados oportunamente.