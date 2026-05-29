Con el Mundial como gran apuesta del streaming: las novedades de junio en Netflix, Paramount+ y HBO Max

Con la cuenta regresiva ya en marcha para el Mundial 2026, las plataformas de streaming prepararon una batería de estrenos para captar la atención de los fanáticos durante junio.

Entre nuevas series, películas, documentales y transmisiones deportivas, Netflix, Paramount+ y HBO Max apuestan fuerte por un mes marcado por el fútbol y el entretenimiento.

Paramount + apuesta por el Mundial 2026

Paramount+ tendrá un junio cargado de estrenos y eventos en vivo, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 como su principal apuesta. A partir del 11 de junio, la plataforma llevará a los fanáticos una selección de los partidos más esperados del torneo gracias a su alianza con DSPORTS.

Además, el deporte también dirá presente con UFC Freedom 250 y nuevas jornadas de UFC Fight Night. En materia de series, destacan el estreno de Topuria Matador, la segunda temporada de La Agencia y nuevos episodios de exitosas producciones como Dutton Ranch y RuPaul’s Drag Race, junto con el debut del drama Wild Cherry.

Netflix estrenará series de Michael Jackson y el Mundial de México 1986

Netflix apostará por una variada oferta de series y películas durante junio, aunque uno de los estrenos más llamativos será México 86. La cinta, ambientada en el contexto de la histórica Copa del Mundo disputada en ese país, promete captar la atención de los fanáticos del fútbol en pleno desarrollo del Mundial 2026.

A ello se suman otros lanzamientos destacados, como la miniserie documental Michael Jackson: El veredicto, la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang y nuevas producciones originales que reforzarán el catálogo de la plataforma durante el mes.

Vuelve ‘La casa del dragón’ con su tercera temporada a HBO Max

HBO Max tendrá como gran carta para junio el estreno de la tercera temporada de La casa del dragón, una de las series más esperadas del año y que llegará el 21 de junio.

La plataforma también sumará nuevos títulos como Los Topuria, documental centrado en la familia del campeón de UFC Ilia Topuria, además de las series Tráfico aéreo, Orgullo y la nueva temporada de Mis aventuras con Superman. A ello se agregan películas reconocidas como Cadena perpetua, Vidas pasadas y Space Jam, reforzando una de las parrillas más potentes del mes.