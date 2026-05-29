La decisión que espera el mundo: Trump posterga decisión sobre acuerdo con Irán tras reunión clave en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó este viernes una extensa reunión de cerca de dos horas en la Sala de Situación de la Casa Blanca sin anunciar una decisión definitiva sobre un eventual acuerdo con Irán para extender el alto al fuego y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Horas antes del encuentro, el jefe de Estado había señalado en su red Truth Social que se preparaba para realizar una “determinación final” respecto a una propuesta que contempla la reapertura del paso marítimo, el inicio de conversaciones sobre el programa nuclear iraní y una serie de exigencias hacia Teherán, incluyendo el compromiso de no desarrollar armas nucleares.

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Sin embargo, tras la cita, la decisión quedó aplazada. Según informó CNN, el mandatario sigue evaluando los términos del entendimiento preliminar junto a sus principales asesores.

El mencionado medio también reportó que en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

De acuerdo con The New York Times, la administración estadounidense considera que está cerca de alcanzar un acuerdo, aunque persisten diferencias relevantes, entre ellas el eventual descongelamiento de fondos iraníes.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que las conversaciones continúan, pero que “no se ha alcanzado un entendimiento final”.

Además, insistió en que las negociaciones actuales están enfocadas en poner fin al conflicto y no en el programa nuclear iraní, según consignó la agencia estatal IRNA y recogió The New York Times.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, la tensión persiste en el estrecho de Ormuz, una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Es más, CNN informó que la Guardia Revolucionaria iraní realizó disparos de advertencia contra cuatro embarcaciones en la zona, mientras organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía advirtieron sobre riesgos crecientes para la seguridad energética global si el corredor marítimo permanece restringido.

La incertidumbre sobre el acuerdo mantiene en vilo a los mercados y a la comunidad internacional, que sigue de cerca uno de los principales focos de tensión geopolítica del mundo.