FOTOS. Por escena de “The Fate of Ophelia”: fanáticos de Taylor Swift invaden museo alemán

El Hessische Landesmuseum de Wiesbaden ha tenido una creciente afluencia de visitantes debido al sencillo de la diva estadounidense.

Un museo alemán se vio inesperadamente invadido por fans de Taylor Swift debido a que una de sus pinturas guarda un sorprendente parecido con la escena inicial de su videoclip número uno, “The Fate of Ophelia”.

Se trata del Hessische Landesmuseum de Wiesbaden, donde cientos de visitantes acudieron durante el fin de semana para admirar la pintura.

El objetivo de los Swifties: una pintura Art Nouveau de Friedrich Heyser que representa a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.

En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente enloquece y se ahoga. El óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de nenúfares blancos. Se desconoce el año exacto de creación de la pintura, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900.

¿Qué tiene que ver la pintura con Taylor Swift?

En la escena inicial del videoclip de la exitosa canción “The Fate of Ophelia”, Swift asume el papel de Ophelia y se convierte en una pintura viviente. La escena muestra similitudes con la obra de Heyser, según declaró el director del museo, Andreas Henning.

Estamos sorprendidos y encantados de que Taylor Swift haya usado esta pintura del museo como inspiración para su videoclip”, declaró, agregando que “esta es, por supuesto, una gran oportunidad para atraer al museo a personas que aún no nos conocen”.

A pesar de las similitudes, el museo de la ciudad de Wiesbaden afirmó no saber con certeza si la obra sirvió de modelo para la canción de Swift, que actualmente es número uno tanto en Alemania como en Estados Unidos.

Henning explicó que el museo ya ha intentado contactar con la cantante, pero hasta el momento no ha tenido éxito. “Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original algún día”, añadió.

