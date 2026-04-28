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Taylor Swift toma una drástica decisión para protegerse del uso malicioso de la inteligencia artificial

La artista toma los resguardos necesarios para evitar nuevos inconvenientes a futuro y entre en terrenos judiciales.

José Campillay

Getty Images

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En un movimiento que redefine la defensa de los derechos de imagen en la era digital, Taylor Swift ha decidido llevar su protección legal al siguiente nivel.

La superestrella ha iniciado formalmente los trámites para registrar su voz y su apariencia física como marcas comerciales ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

Ese movimiento tiene como objetivo combatir la proliferación de contenido generado por Inteligencia Artificial sin su consentimiento.

La solicitud fue elevada a través de su empresa TAS Rights Management e incluye tres aplicaciones específicas: dos de ellas buscan proteger marcas sonoras basadas en su voz, específicamente las frases: “Hola, soy Taylor Swift” (“Hey, it’s Taylor Swift”) y “Hola, soy Taylor” (“Hey, it’s Taylor”).

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La tercera solicitud es un registro visual detallado que describe una imagen icónica de la artista durante su reciente gira.

Se trata de una fotografía de Swift sosteniendo una guitarra rosa con correa negra, vistiendo un body iridiscente multicolor y botas plateadas, sobre un escenario rosa bajo luces púrpuras.

Josh Gerben, abogado especialista en propiedad intelectual, explica que esta acción es una respuesta directa ante los peligros de la IA, comprendiendo también el ‘Derecho de Publicidad’ a los que se exponen las celebridades.

Asimismo, comprende que las leyes estadounidenses varían según el estado, por lo que se apuntó a una marca federal, lo que resulta una herramienta más potente.

“Teóricamente, si se presentara una demanda por una IA que utiliza la voz de Swift, ella podría alegar que cualquier uso de su voz que suene como la marca registrada viola sus derechos de marca”, explicó el letrado.

Siguiendo los pasos de una actor

Taylor no es la primera en explorar esta frontera legal. El actor Matthew McConaughey implementó una estrategia similar a principios de este año, logrando registrar ocho marcas, incluyendo su famosa frase “Alright, alright, alright!”.

El objetivo es claro: crear un perímetro de seguridad donde el consentimiento y la atribución sean la norma, algo que parece quedar a la deriva en los tiempos modernos.

Hay que tener en cuenta que esta medida llega tras un año de incidentes graves que afectaron a la cantante, que incluyen desde deepfakes pornográficos hasta el uso no autorizado de su imagen por parte de figuras políticas como Donald Trump para simular apoyos electorales inexistentes.

Desafíos legales en el horizonte

A pesar de este blindaje, el camino legal de la cantante no está exento de obstáculos. Paralelamente a estas solicitudes, Swift enfrenta una demanda por infracción de marca radicada en marzo de 2026 por la artista de Las Vegas, Maren Wade.

Wade alega que el álbum de ‘Tay’ lanzado en 2025, titulado The Life of a Showgirl, infringe su marca registrada hace una década, Confessions of a Showgirl.

Curiosamente, la USPTO ya había rechazado previamente el intento de la artista de registrar el nombre de su álbum, citando “posible confusión” con la marca de Wade.

Con esta nueva ofensiva legal, Taylor Swift y Matthew McConaughey están poniendo a prueba cómo funcionarán las leyes de propiedad intelectual en un mundo donde la IA puede replicar a un artista en cuestión de segundos.

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