Madonna volvió a generar revuelo mediático tras revelar quién considera que fue el mejor amante de su vida.

La confesión se produjo en una conversación grabada para la aplicación Grindr, en el marco de la promoción de su próximo álbum Confessions II, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

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Durante la entrevista, realizada junto a distintas figuras del mundo del espectáculo y la moda, la artista fue consultada sobre quién había sido su mejor experiencia amorosa.

Antes de responder, aclaró que solo mencionaría a personas fallecidas. Acto seguido, nombró a John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis.

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La respuesta provocó sorpresa entre los participantes de la conversación, quienes reaccionaron con exclamaciones ante la revelación de la cantante. Kennedy Jr., abogado y empresario, falleció en 1999 en un accidente aéreo junto a su esposa, Carolyn Bessette.

Según diversos reportes y biografías publicadas en los últimos años, Madonna y Kennedy Jr. habrían mantenido un breve romance a finales de los años 80, poco después de la separación de la artista de su entonces esposo, Sean Penn.

La conversación también abordó otros aspectos de la vida personal de la intérprete. Madonna comentó cuáles son sus comidas favoritas después de una relación íntima y reveló que prefiere escuchar música clásica y ambiental para generar una atmósfera romántica, mencionando al compositor japonés Ryuichi Sakamoto entre sus favoritos.

La artista de 67 años se encuentra actualmente enfocada en la promoción de Confessions II, secuela de su exitoso álbum Confessions on a Dance Floor de 2005. El nuevo trabajo ya ha adelantado los sencillos “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, este último junto a Sabrina Carpenter.