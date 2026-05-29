La evolución humana se aceleró: estudio revela cambios biológicos intensos en solo 10 mil años

La evolución humana podría haber avanzado mucho más rápido de lo que se pensaba durante los últimos 10 mil años.

Así lo plantea un estudio internacional liderado por la Universidad de Harvard y publicado en la revista científica Nature, que analizó más de 15 mil genomas antiguos de Eurasia occidental.

La investigación identificó cambios genéticos asociados a transformaciones culturales profundas, como la adopción de la agricultura, la vida sedentaria y la formación de comunidades más densas. En simple: la forma en que los humanos comenzaron a vivir, comer y convivir también habría presionado al cuerpo a adaptarse.

Agricultura, enfermedades y cambios en el ADN

El investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), Pablo Villarreal, explicó que el estudio permite mirar de otra forma la relación entre cultura y biología. “El estudio convierte la coevolución entre genes y cultura en un fenómeno generalizado y cuantificable, cuando antes se sostenía en ejemplos aislados”, señaló.

Uno de los puntos centrales del trabajo está en la expansión de la agricultura. La modificación de la dieta, la domesticación de animales y la vida en asentamientos permanentes aumentaron la exposición a nuevas enfermedades, lo que habría impulsado procesos de selección natural.

De hecho, el estudio identificó 479 variantes genéticas con señales de selección, muchas vinculadas al sistema inmunológico. “Muchos genes que hoy nos protegen o nos hacen vulnerables son cicatrices de enfermedades que nuestros antepasados enfrentaron hace miles de años”, indicó Villarreal.

El experto también advirtió que estos hallazgos ayudan a entender desafíos actuales, incluyendo patógenos emergentes y enfermedades asociadas al cambio climático.

La investigación, además, descarta la idea de una evolución humana dirigida hacia una versión “superior” de la especie. “No hay un humano ideal hacia el cual avanzamos, sino una especie que se ajusta continuamente. La evolución no tiene una dirección predefinida, tiene contexto”, afirmó.

Aunque el análisis se centró en Europa y Medio Oriente, los resultados abren nuevas preguntas para otras zonas del mundo. En ese sentido, Villarreal sostuvo que “en Chile, la historia genética reciente de los pueblos originarios aún está por reconstruirse”.