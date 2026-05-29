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La confesión de Clemente Montes tras su golazo ante Boca en La Bombonera: “Cuando toca el palo y entra...”

El extremo repasó su histórico gol que selló la clasificación del elenco cruzado a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Getty Images

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La gran figura del histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors fue Clemente Montes. El extremo anotó un golazo que selló la clasificación del elenco cruzado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y, además, firmó la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera.

Al término del partido, el atacante de 25 años habló con la transmisión oficial y no ocultó su emoción. “Fue un golazo la verdad, cuando agarra la curva, toca el palo y va para adentro, me volví loco”, declaró.

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“No lo podía creer, aparte que se silenció toda La Bombonera. Es especial, porque uno lo viene buscando y más encima de visita y acá en Boca. Muy contento por el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos”, agregó Montes.

Respecto al triunfo sobre Boca, el delantero de la UC explicó que “sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda, con Blanco y con Zeballos que se iba a cargar. Nosotros planteamos un partido dinámico, marcando a Paredes, que los centrales avanzaran y jugarles a la contra como lo hemos hecho. Salió a la perfección. Hay que celebrar ya que clasificamos”.

Por último, el seleccionado nacional envió un mensaje a los hinchas de Universidad Católica. “Les agradezco por el apoyo. Fue muy importante, los que vinieron, los que han estado yendo al estadio (Claro Arena), todos. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en la Copa”, sentenció Montes.

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