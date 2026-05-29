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Ex U de Chile celebra el triunfo de Católica y se burla sin piedad de la eliminación de Boca: “No tiembla, llora”

El exdelantero azul publicó un par de historias en Instagram mofándose de la derrota de los “xeneizes”.

Daniel Ramírez

Ex U de Chile celebra el triunfo de Católica y se burla sin piedad de la eliminación de Boca: “No tiembla, llora”

Ex U de Chile celebra el triunfo de Católica y se burla sin piedad de la eliminación de Boca: “No tiembla, llora” / Marcelo Endelli

Universidad Católica protagonizó un batacazo en La Bombonera tras derrotar a Boca Juniors y eliminarlo de la Copa Libertadores en la última fecha de la fase de grupos.

Con la victoria, los “cruzados” clasificaron a los octavos de final del torneo, mientras que los “xeneizes” tendrán que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a O’Higgins.

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Rodrigo Mora, exdelantero uruguayo que pasó por la U. de Chile en 2014, reaccionó en redes sociales al triunfo de Universidad Católica sobre Boca Juniors este jueves por la noche.

El charrúa jugó en River Plate y además es hincha confeso de dicho club. Por lo mismo, publicó un par de historias en Instagram burlándose de la eliminación de Boca.

“Son tan grandes que eligieron jugar la Sudamericana con nosotros... No nos vamos a comparar”, escribió Mora.

Luego, en otra historia, el uruguayo se burló de La Bombonera. “No tiembla, llora. ¿Verdad, Zampedri?”, señaló, mencionando al goleador de la UC.

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Rodrigo Mora vía Instagram

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Rodrigo Mora en la U / Agencia Uno

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