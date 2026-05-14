Gobierno anuncia profunda reestructuración en Codelco y nombra a Bernardo Fontaine como nuevo presidente

El Gobierno anunció una profunda reestructuración en el directorio de Codelco, en medio de cuestionamientos por una eventual sobreestimación en las cifras de producción y crecientes dudas sobre el nivel de endeudamiento de la estatal minera.

La principal señal del ajuste será la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio, en reemplazo de Máximo Pacheco, a partir del próximo 26 de mayo. Junto a él asumirán Luz Granier y Alejandro Barack Canut de Bon como nuevos integrantes de la mesa directiva.

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Desde el Ejecutivo explicaron que los tres nuevos directores tendrán un mandato especial enfocado en revisar la situación financiera y productiva de la cuprífera, además de impulsar una eventual auditoría externa tras los antecedentes preliminares detectados por revisiones internas.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el gobierno iniciará investigaciones para esclarecer la información relacionada con posibles incumplimientos en los reportes de producción. Según antecedentes preliminares, la auditoría habría detectado una sobreestimación cercana a 20 mil toneladas de cobre reportadas a fines de 2025.

La situación ha generado preocupación en el Congreso, donde incluso algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de eventuales responsabilidades penales.

La llegada de Fontaine también refuerza el control económico del Gobierno del Presidente José Antonio Kast sobre la principal empresa estatal del país. El economista, exconvencional constituyente y cercano al oficialismo, ha sido uno de los principales asesores del Ejecutivo en materias de crecimiento, inversión y disciplina fiscal.

La renovación ocurre en momentos clave para la minera, justo cuando el precio internacional del cobre se mantiene cerca de máximos históricos y el mercado sigue atento al desempeño financiero de Codelco y sus próximas reuniones con inversionistas en Wall Street.