Anuncian reapertura de icónico teatro con 75 años de historia: será una de las salas de música más modernas de Chile

Valparaíso recuperará uno de sus espacios culturales más emblemáticos. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció la reapertura del histórico Teatro Mauri, recinto que volverá a funcionar desde el próximo 18 de junio luego de más de dos años de restauración y remodelación.

El inmueble, ubicado en el Cerro Bellavista, inicia así una nueva etapa justo cuando cumple 75 años de historia. Según informó la SCD, el lugar renacerá como una de las salas de música más modernas del país con equipamiento técnico de primer nivel.

Si bien la inauguración oficial será en la fecha ya mencionada, con una actividad cerrada, la apertura al público quedó fijada para el sábado 20 de junio, fecha en que Inti-Illimani Histórico encabezará el arranque del ciclo inaugural. La entradas están disponibles a través de portaltickets.cl.

Uno de los puntos destacados del proyecto es que el nuevo Teatro Mauri SCD contará con un aforo variable, lo que permitirá albergar formatos que van desde 195 hasta 780 personas. Para eso, el recinto tendrá butacas retráctiles que facilitarán espectáculos tanto con público sentado como de pie.

A eso se suma una modernización profunda en áreas que antes no existían, como camarines subterráneos, además de una nueva parrilla de luces y una consola SSL L200, que según se detalló es única en el territorio nacional.

“Con esta apertura estamos aportando al desarrollo cultural no sólo de la región, sino del país, instalando un espacio donde conviven patrimonio y tecnología”, afirmó Rodrigo Osorio, presidente de la SCD.

“El teatro podrá acoger desde un concierto íntimo de jazz o un cantautor a solas con su guitarra, hasta una tocata rock o un músico electrónico, permitiendo que cada uno encuentre las condiciones y dimensiones para alcanzar su máximo esplendor”, sumó el miembro de Sinergia.

El ciclo inaugural incluirá nombres como Candelabro, Princesa Alba, Angelo Pierattini, Alanys Lagos, Fother Muckers, Javiera Parra, Drefquila y Jordan, entre otros.

Así quedó el Teatro Mauri de Valparaíso tras su remodelación

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Ciclo inaugural Teatro Mauri SCD: artistas y fechas confirmadas