“Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años”: el crudo recuerdo de la protagonista de ‘Matilda’ que la alejó de Hollywood

Desde pequeña, Mara Wilson supo ganarse un lugar en Hollywood al protagonizar grandes éxitos de los 90 como Papá por siempre y la recordada Matilda.

Sin embargo, con el pasar de los años estableció un distanciamiento definitivo con la industria cinematográfica y los reflectores del mundo del espectáculo.

Hoy, a sus 38 años, no solo mantiene firme su retiro de las pantallas, sino que ha expuesto los oscuros motivos de seguridad personal y la presión sistémica que la empujaron a tomar esa decisión cuando apenas tenía 13 años.

La escritora y locutora estadounidense se sinceró a una sentida columna en el periódico británico The Guardian para revelar cómo la exposición pública la convirtió en blanco de dinámicas delictivas en internet a una edad muy temprana.

El punto de quiebre ocurrió durante su transición hacia la adolescencia, marcado por un alarmante descubrimiento digital.

“Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no he podido olvidar”, confesó la exactriz.

En sus relatos, detalló cómo su imagen fue manipulada sin su consentimiento mediante herramientas de edición fotográfica para ser distribuida en portales de pornografía infantil y espacios fetichistas.

A pesar de que los largometrajes en los que participaba eran de carácter estrictamente familiar, la visibilidad global de su trabajo facilitó un contacto directo y perturbador por parte de adultos.

“Hombres adultos me enviaron cartas escalofriantes. No era una niña hermosa, mi edad incómoda duró desde los 10 hasta los 25 años, y actué casi exclusivamente en películas familiares. Pero era una figura pública, así que era accesible. Eso es lo que los pedófilos buscan: acceso. Y nada me hizo más accesible que el internet”, puntualizó.

Nuevas preocupaciones y críticas

Esta experiencia ha vuelto a hacer eco en Wilson, quien manifiesta una preocupación por el auge de la Inteligencia Artificial generativa.

La escritora advirtió que estas tecnologías ya están siendo empleadas para vulnerar la intimidad de mujeres y creadores jóvenes.

Pero, más allá de los riesgos digitales, su alejamiento responde también a un rechazo consciente hacia los estándares estéticos de los grandes estudios.

En declaraciones recientes concedidas a la revista People, la autora descartó cualquier posibilidad de retorno frente a las cámaras de formato tradicional debido a las exigencias impuestas a las actrices de su perfil.

“No siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto o mi perfil demográfico. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo”, cuestionó.

“No sé quién sería si me hubiera quedado. Sería totalmente diferente. Quizá sería infeliz”, concluyó Mara con determinación.