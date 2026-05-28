El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, abordó este jueves la denuncia presentada ante Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado por un presunto fraude superior a los $14 mil millones relacionado con la entrega de colaciones escolares en la región de O’Higgins.

En entrevista con ADN Hoy, la autoridad aseguró que las irregularidades detectadas superan ampliamente los antecedentes conocidos previamente y apuntó directamente a decisiones administrativas adoptadas durante la gestión anterior.

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“Lo que nosotros pesquisamos en este mes y medio de investigación es que no eran $3.500 millones, sino más de $14.000 millones que se pagaron en tres unidades territoriales entre 2021 y 2023 ”, afirmó Peña.

Según explicó, el principal hallazgo corresponde a modificaciones contractuales realizadas mediante resoluciones exentas, es decir, sin pasar por control de legalidad de Contraloría, pese a los altos montos involucrados.

“Eso lo sabe cualquier jefe jurídico del país. Si tú modificas un contrato que fue tomado de razón, tienes que también pasar por el control de legalidad”, sostuvo.

Las raciones “fantasma”

La investigación interna reveló además un aumento explosivo en la cantidad de raciones asignadas. Mientras en 2021 se registraban cerca de 296 mil colaciones, en 2023 la cifra superó las 736 mil. Sin embargo, según Junaeb, las raciones nunca fueron entregadas.

“Yo tengo certeza de que esas onces no se entregaron, no se sirvieron”, afirmó el director, agregando que cada establecimiento cuenta con funcionarios encargados de certificar diariamente las raciones efectivamente distribuidas.

Peña también cuestionó la falta de controles internos y aseguró que “acá queda de manifiesto una debilidad institucional del servicio”. A su juicio, las decisiones adoptadas fueron “desapegadas del derecho” y también “desapegadas de un principio de realidad”.

“Cuando triplicas la cantidad de raciones asignadas a una unidad territorial donde no existe una demanda tal, creo yo que tienes que dar explicaciones”, indicó.

Durante la entrevista, el director apuntó además al exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, quien habría recomendado las modificaciones contractuales cuestionadas y que actualmente trabaja como asesor legal de la empresa involucrada, SOSER.

Pese a la gravedad de los antecedentes, Peña aclaró que la compañía continúa operando con contratos vigentes, ya que “no tenemos autoridad ni capacidad de desconocer esos contratos”, mientras la justicia determina eventuales responsabilidades.

Finalmente, descartó que la denuncia responda a una estrategia política o a recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno.

“Acá lo que estamos haciendo es investigar y aclarar. Mi rol como jefe de servicio es denunciar cuando me entero de una posible irregularidad”, concluyó.