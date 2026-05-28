Santaferia regresa con show para celebrar dos décadas de cumbia: comienza venta de entradas

Santaferia cumple 20 años. La banda ha sido sinónimo de cumbia contagiosa y regresa a Gran Arena Monticello para inaugurar las celebraciones de sus dos décadas de trayectoria musical.

El próximo viernes 31 de julio a las 21:00 horas, el grupo llega con su show de aniversario cargado de éxitos, nostalgia y esa energía característica que los ha posicionado como referentes indiscutibles de la cumbia chilena.

Desde los pegajosos “Sákate uno” y “Locura y Pasión” hasta el viral “El gil de tu ex”, Santaferia desfilará por sus cinco discos de estudio, dejando en el recinto esos temas que han hecho bailar a generaciones de chilenos en matrimonios, eventos y fiestas de barrio.

El reciente documental “Pa’ que lo baile como quiera” rescató la memoria de estos 20 años de trayectoria, demostrando que Santaferia es mucho más que una banda: es un libro abierto, un DVD histórico, y ahora, un legado que se celebra en vivo.

El show será el viernes 31 de julio a las 21:00 horas y las entradas se venderán por Ticketmaster desde hoy jueves 28 de mayo a las 14:00 horas.