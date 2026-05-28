Santaferia regresa con show para celebrar dos décadas de cumbia: comienza venta de entradas
La banda chilena abre su tour de aniversario en Gran Arena Monticello con un show que promete ser histórico.
Santaferia cumple 20 años. La banda ha sido sinónimo de cumbia contagiosa y regresa a Gran Arena Monticello para inaugurar las celebraciones de sus dos décadas de trayectoria musical.
El próximo viernes 31 de julio a las 21:00 horas, el grupo llega con su show de aniversario cargado de éxitos, nostalgia y esa energía característica que los ha posicionado como referentes indiscutibles de la cumbia chilena.
Desde los pegajosos “Sákate uno” y “Locura y Pasión” hasta el viral “El gil de tu ex”, Santaferia desfilará por sus cinco discos de estudio, dejando en el recinto esos temas que han hecho bailar a generaciones de chilenos en matrimonios, eventos y fiestas de barrio.
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El reciente documental “Pa’ que lo baile como quiera” rescató la memoria de estos 20 años de trayectoria, demostrando que Santaferia es mucho más que una banda: es un libro abierto, un DVD histórico, y ahora, un legado que se celebra en vivo.
El show será el viernes 31 de julio a las 21:00 horas y las entradas se venderán por Ticketmaster desde hoy jueves 28 de mayo a las 14:00 horas.
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