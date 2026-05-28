La Municipalidad de Puente Alto ofició al Ministerio de Transportes para pedir explicaciones por la baja frecuencia de locomoción colectiva en distintos sectores de la comuna, luego de reclamos de vecinos que acusan esperas que pasaron de cerca de 10 minutos a casi 40 minutos.

El alcalde Matías Toledo señaló que la situación está afectando directamente la calidad de vida de los habitantes, especialmente por tratarse de una comuna donde muchas personas realizan largos desplazamientos diarios.

“Somos una comuna de dormitorio, nos demoramos entre una a dos horas en regresar a nuestro hogar muchas veces”, afirmó.

Municipio apunta a frecuencia de buses y posible plan interno

Según explicó el jefe comunal, equipos municipales recorrieron paraderos y constataron puntos con alta congestión de pasajeros. “Salimos a recorrer las calles de Puente Alto, estuvimos conversando con nuestros vecinos, vimos los puntos de parada, y estaban bastante atochados”, indicó.

Toledo detalló que, tras el oficio, el municipio recibió al director de la DTPM, quien les habría señalado que no existía una baja de frecuencia instruida por el Ministerio, aunque sí empresas que estarían incumpliendo el servicio.

Sin embargo, el alcalde aseguró que posteriormente conocieron una minuta interna del Ministerio de Transportes, descrita como un plan de optimización de la oferta , que incluiría medidas para reducir el transporte público en la Región Metropolitana.

Entre los puntos que más inquietan al municipio está el eventual reemplazo de buses articulados por vehículos de menor capacidad durante noches, fines de semana, festivos y potencialmente en horario valle. “Ahí va la pregunta, ¿qué va a pasar con la 210?”, planteó Toledo.

El alcalde también cuestionó una posible operación reducida los fines de semana. “¿Nosotros solo ocupamos el transporte público para trabajar? ¿Qué pasa cuando vamos a visitar a nuestros familiares, cuando queremos ir a acceder a la cultura, al deporte?”, señaló.

Finalmente, llamó al Ministerio y al Gobierno a aclarar el origen del problema. “Los vecinos y las vecinas no pueden ser mirados solo como objeto para la matriz productiva”, sostuvo.