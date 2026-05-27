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Casa Blanca desmiente acuerdo con Irán y Trump vuelve a amenazar con ataques: “Tal vez tengamos que terminar el trabajo”

La tensión escaló tras las declaraciones del presidente estadounidense sobre una eventual nueva intervención militar si fracasan las negociaciones nucleares.

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Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que sus fuerzas están “al acecho” ante una eventual reanudación de operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump, mientras las negociaciones nucleares entran en una fase crítica.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, jefe de Estado endureció su discurso contra Teherán y aseguró que Irán está “negociando con lo último que le queda”, afirmando que su economía está “en caída libre” y que el régimen intentaba “aguantar” hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos.

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“Irán no puede tener un arma nuclear. Lo estoy haciendo por el mundo”, declaró el mandatario, quien además dejó abierta la posibilidad de retomar acciones militares si no se alcanza un acuerdo satisfactorio. “Tal vez tengamos que volver y terminar el trabajo”, advirtió.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que todavía existe espacio para la diplomacia, aunque reconoció que “las próximas horas y días” serán decisivas para determinar si las conversaciones prosperan. En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Washington está preparado para “terminar el trabajo” si fracasan las negociaciones.

Otro de los puntos de mayor tensión fue el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Trump aseguró que “nadie va a controlar el estrecho” y advirtió que Estados Unidos actuaría militarmente si algún país intenta dominar la zona.

Las declaraciones surgieron luego de reportes de la televisión estatal iraní que hablaban de un supuesto borrador de acuerdo que contemplaría el retiro de fuerzas estadounidenses cercanas a Irán y el levantamiento del bloqueo naval. Sin embargo, la Casa Blanca desmintió tajantemente esa versión y calificó el documento como una “fabricación completa”.

Pese al clima de incertidumbre, los mercados reaccionaron con moderado optimismo y el precio del petróleo registró una leve caída ante la esperanza de que las negociaciones puedan evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

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