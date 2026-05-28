El millonario premio que se embolsó la UC por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, tras lograr una histórica victoria por 1-0 sobre Boca Juniors en La Bombonera, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo D.

Además del logro deportivo, el conjunto cruzado recibió una importante recompensa económica. Por acceder a la ronda de los 16 mejores del torneo continental, la Conmebol le otorgará un premio de USD 1.250.000.

Esta cifra se suma al incentivo de USD 340.000 por cada partido ganado en la fase de grupos. En un grupo que parecía cuesta arriba, la UC consiguió cuatro triunfos, por lo que acumuló 1.020.000 dólares solo por victorias.

Eso, más los 3 millones de dólares por clasificar a la Copa Libertadores, dan un poco más de 5 millones de la divisa estadounidense.

Una importante cifra para el elenco de la precordillera, que podría destinar parte de esos ingresos a reforzar su plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.