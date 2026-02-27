Desempleo sube a 8,3% y la informalidad alcanza 26,8% en trimestre noviembre- enero / Sebastian Beltran Gaete

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,3% durante el trimestre noviembre 2025 – enero 2026, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) .

El alza se explica porque la fuerza de trabajo creció más rápido que el empleo. En paralelo, el total de personas ocupadas aumentó 1,2% en un año.

Sin embargo, el número de desocupados subió 4,8%, impulsado tanto por quienes quedaron cesantes como por quienes buscan trabajo por primera vez. Hoy, 858.444 personas están sin empleo en el país.

Informalidad y brecha de género marcan el mercado laboral

Un dato clave para la economía de bolsillo es la informalidad. La tasa de ocupación informal llegó a 26,8%, con un incremento de 0,5 puntos en doce meses . Es decir, uno de cada cuatro trabajadores se desempeña sin contrato formal o protección social.

Por sexo, la tasa de desocupación femenina alcanzó 8,7%, mientras que la masculina llegó a 8,0% . No obstante, el crecimiento del empleo fue impulsado exclusivamente por mujeres (2,7%), ya que los hombres no registraron variación anual .

En cuanto a sectores, los mayores aumentos de ocupación se concentraron en servicios administrativos y de apoyo (20,2%), actividades de salud (5,0%) y alojamiento y comidas (7,7%) . En contraste, retrocedieron áreas como administración pública y agricultura.

Mientras que en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación alcanzó 9,0%, aumentando 0,3 pp. en doce meses, producto del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, superior a la variación positiva registrada por las personas ocupadas (0,6%).

Con estos números sobre la mesa, el escenario laboral muestra señales mixtas: más empleo, pero también más informalidad y presión sobre quienes buscan trabajo.