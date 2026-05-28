Reportan nuevo incidente de ciberseguridad en Chile: Poder Judicial es el afectado

Durante la noche de este jueves 28 de mayo, el sitio especializado en ciberseguridad, Vecert Analyzer, dio a conocer un nuevo incidente que afecta directamente a Chile.

Según la información publicada en su cuenta de X, el afectado por esta vulnerabilidad sería el Poder Judicial. Vecert calificó el hecho como una “alerta de inteligencia cibernética estratégica”.

De acuerdo con lo señalado por el medio recién citado, el grupo “System_Rippers” habría publicado en grupos de Telegram información sensible obtenida desde sistemas pertenecientes al Poder Judicial.

La información filtrada incluiría estructuras de bases de datos en las que figuran direcciones de correo electrónico, nombres, direcciones físicas y registros de sesiones.

Además, el grupo también habría obtenido credenciales con las cuales podrían ingresar a los sistemas del Poder Judicial.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el Poder Judicial no se ha pronunciado respecto a esta presunta filtración de datos.