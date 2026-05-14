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WhatsApp hackeado: ¿Qué hacer si te roban la cuenta y cómo evitar fraudes con tus contactos?

Expertos advierten que el uso laboral de WhatsApp puede abrir brechas de seguridad si no existen hábitos básicos de protección digital.

Juan Castillo

WhatsApp

WhatsApp / NurPhoto

El uso de WhatsApp para coordinar tareas laborales, enviar documentos o compartir datos sensibles está generando nuevas brechas de seguridad para empresas y personas.

La práctica, cada vez más común, también es aprovechada por ciberdelincuentes para acceder a información privada o suplantar identidades.

A diferencia de otras plataformas corporativas, las aplicaciones de mensajería no siempre tienen protocolos claros de seguridad, monitoreo o control interno. Por eso, un acceso no autorizado puede afectar no solo una conversación, sino también procesos completos de una organización.

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Qué hacer si te roban la cuenta de WhatsApp

El CEO de Egs-Latam, Pedro Oyarzún, advirtió que “hoy vemos que muchas decisiones operativas, envío de documentos e incluso validaciones internas se hacen por WhatsApp”. Según explicó, el problema surge cuando una cuenta queda comprometida y expone información relevante.

Los ataques más comunes no buscan vulnerar técnicamente la aplicación, sino engañar al usuario. Entre los métodos frecuentes están las solicitudes de códigos de verificación, mensajes falsos de contactos conocidos o enlaces enviados por SMS y correo que llevan a páginas fraudulentas.

Oyarzún explicó que “el atacante no necesita entrar a un sistema complejo”, ya que muchas veces basta con tomar el control de una cuenta donde existen contactos, información y confianza acumulada.

Si una persona pierde el acceso a su WhatsApp, los expertos recomiendan actuar rápido. Lo primero es intentar recuperar la cuenta solicitando un nuevo código de verificación desde la aplicación. Luego, se debe avisar a contactos cercanos y equipos de trabajo para evitar estafas.

También es importante contactar al soporte de la plataforma si no se logra recuperar el acceso, pedir apoyo a la compañía telefónica para bloquear el número si corresponde y revisar otros servicios asociados al mismo teléfono o credenciales.

El director de Zenta Group, Tomás Vera, alertó que “una sola cuenta comprometida puede abrir la puerta a filtración de datos, fraudes financieros o accesos no autorizados a información sensible”.

Para prevenir, la recomendación principal es activar la verificación en dos pasos, no compartir códigos bajo ningún contexto y evitar responder mensajes bajo presión.

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