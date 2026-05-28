Giro judicial en Osorno: prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado tras apelación de Fiscalía

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En un vuelco judicial, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Osorno y decretó prisión preventiva para un hombre formalizado por el delito de femicidio frustrado el pasado 24 de mayo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el tribunal por la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, la agresión se desencadenó al interior del domicilio que compartían la víctima y el imputado.

En ese lugar, y sin provocación alguna, el sujeto inició un violento ataque justo después de que la mujer terminara de cocinar y se dispusiera a descansar en el living de la casa.

El caso ha encendido las alarmas debido al nivel de asimetría física y el uso de conocimientos técnicos para infligir daño, ya que el sujeto maneja artes marciales.

Según detalló la persecutora, el agresor propinó golpes de pies y puños a la víctima, pero además utilizó llaves de artes marciales para reducirla con el objetivo explícito de intentar fracturar sus extremidades.

La violencia escaló en pocos minutos. Tras los golpes, el sujeto tomó elementos del entorno para continuar con la agresión.

De Miguel relató que utilizó “ciertos elementos como cojines y almohadas, para tratar de asfixiarla y finalmente, con sus manos, tratar de estrangularla”, deta

“La víctima opuso tenaz resistencia a ello y además pudo escapar hacia una habitación contigua junto a su hijo de 16 años que parece de TEA, el cual observó todo lo que había sucedido”, añadió.

Decisión judicial y apoyo integral a las víctimas

A pesar de que el tribunal de primera instancia no había otorgado la máxima medida cautelar, el tribunal de alzada de Valdivia acogió los argumentos de la Fiscalía, considerando al agresor como un peligro inminente para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

Así, se ordenó el ingreso inmediato del individuo a prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso.

Por su parte, desde el Ministerio Público confirmaron que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos ya tomó contacto con la afectada.

El organismo entregará apoyo psicosocial, contención y asesoría prioritaria tanto a la mujer como a su hijo de 16 años, debido al severo impacto emocional derivado de este ataque frustrado.