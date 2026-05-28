Vuelve la lluvia a Chile: revelan sectores de la zona central en donde caerán precipitaciones los próximos días

Luego de varias semanas con escasas precipitaciones en buena parte del sur del país, junio podría comenzar con un nuevo sistema frontal en la zona centro-sur.

Así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien anticipó la llegada de lluvias para el próximo lunes 1 de junio .

Según explicó, el fenómeno se encuentra actualmente mar adentro y avanzaría hacia el continente durante el inicio de la próxima semana. “Le vamos a empezar a poner ojito a este sistema frontal que está mar adentro, que viene y que llegaría el lunes”, señaló el especialista en Megatiempo.

Dónde llovería y qué pasará con Santiago

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones afectarían principalmente a la zona sur y podrían avanzar hasta algunos sectores de la región del Maule , que por ahora aparece como el límite norte del sistema frontal.

“Acá en Santiago naca la pirinaca, por ahora. Así que podría al menos alcanzar Maule, pero ya es una señal”, afirmó Alejandro Sepúlveda, descartando lluvias inmediatas para la capital.

En Santiago, las temperaturas de los próximos días se moverían entre mínimas cercanas a los 5°C y máximas que podrían llegar hasta los 26°C durante el sábado. Para el domingo y lunes se esperan neblinas, pero sin precipitaciones a la vista.

El comunicador también recordó que mayo cerrará como uno de los meses más secos registrados en Santiago. “Este mayo, pese a estos episodios de frío, se va a notar entre los mayos con las tardes más cálidas y, por supuesto, el sexto mayo más seco en la historia registrada de Santiago”, indicó.

Respecto al fenómeno de El Niño, Sepúlveda explicó que su instalación oficial debiera ocurrir desde junio, aunque su acople con la atmósfera puede tardar. Por eso, anticipó que las lluvias más relevantes podrían concentrarse en la segunda mitad del invierno y, eventualmente, en primavera.