;

Pagan sobre un millón de pesos: empresa de IA busca “consultores de masturbación” y desata furor en redes sociales

La compañía estadounidense ya recibió más de 100 mil postulaciones para su polémico estudio sobre salud emocional.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Delmaine Donson

Una inusual oferta laboral de una startup de inteligencia artificial desató furor en redes sociales: la empresa estadounidense Joi AI busca contratar a 10 “consultores de masturbación” y promete pagar hasta 2.000 dólares mensuales, más de 1.783.000 pesos chilenos, por participar en un estudio sobre bienestar y sexualidad.

La compañía, dedicada al desarrollo de avatares sexuales y asistentes virtuales con IA, lanzó la convocatoria como parte de un proyecto llamado “Maysturbate”, juego de palabras entre “May” (mayo) y “masturbation”.

Revisa también

ADN

Según detallan en el formulario oficial, los seleccionados deberán realizar sesiones diarias guiadas por audio durante cuatro semanas y completar reportes semanales sobre estrés, sueño y estado de ánimo.

La oferta rápidamente se viralizó en plataformas como X, donde la propia empresa publicó mensajes como: “Estamos contratando 10 consultores de masturbación. Sí, es real. Sí, te pagan”.

La propuesta ya acumula más de 100 mil postulaciones, de acuerdo con medios internacionales. Para participar solo se exige ser mayor de 18 años y residir en Estados Unidos o Reino Unido.

Desde Joi AI explicaron que el objetivo del estudio es entender cómo el autoplacer influye en la salud emocional masculina y utilizar esos datos para mejorar las interacciones de sus asistentes virtuales.

Mientras algunos usuarios celebraron la oferta entre bromas y memes, otros cuestionaron los límites éticos del uso de datos íntimos para entrenar tecnologías de IA.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad