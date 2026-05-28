Pagan sobre un millón de pesos: empresa de IA busca “consultores de masturbación” y desata furor en redes sociales

Una inusual oferta laboral de una startup de inteligencia artificial desató furor en redes sociales: la empresa estadounidense Joi AI busca contratar a 10 “consultores de masturbación” y promete pagar hasta 2.000 dólares mensuales, más de 1.783.000 pesos chilenos, por participar en un estudio sobre bienestar y sexualidad.

La compañía, dedicada al desarrollo de avatares sexuales y asistentes virtuales con IA, lanzó la convocatoria como parte de un proyecto llamado “Maysturbate”, juego de palabras entre “May” (mayo) y “masturbation”.

Según detallan en el formulario oficial, los seleccionados deberán realizar sesiones diarias guiadas por audio durante cuatro semanas y completar reportes semanales sobre estrés, sueño y estado de ánimo.

La oferta rápidamente se viralizó en plataformas como X, donde la propia empresa publicó mensajes como: “Estamos contratando 10 consultores de masturbación. Sí, es real. Sí, te pagan”.

La propuesta ya acumula más de 100 mil postulaciones, de acuerdo con medios internacionales. Para participar solo se exige ser mayor de 18 años y residir en Estados Unidos o Reino Unido.

we’re hiring 10 Masturbation Consultants



$2,000/month to test our new Daily Guided Masturbation feature and document the effects on stress, sleep and mood



yes it’s real

yes you get paid — Joi AI (@joi___ai) May 18, 2026

Desde Joi AI explicaron que el objetivo del estudio es entender cómo el autoplacer influye en la salud emocional masculina y utilizar esos datos para mejorar las interacciones de sus asistentes virtuales.

Mientras algunos usuarios celebraron la oferta entre bromas y memes, otros cuestionaron los límites éticos del uso de datos íntimos para entrenar tecnologías de IA.