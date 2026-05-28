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Erick Pulgar, cerca de dejar Flamengo: la propuesta que lo seduce y un futuro ligado a Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el volante está interesado en aceptar una propuesta para jugar en el fútbol árabe y, tras ello, volver al fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Erick Pulgar, cerca de dejar Flamengo: la propuesta que lo seduce y un futuro ligado a Colo Colo

Erick Pulgar, cerca de dejar Flamengo: la propuesta que lo seduce y un futuro ligado a Colo Colo / Buda Mendes

Erick Pulgar vive horas decisivas en torno a su futuro en el fútbol brasileño luego de haber vuelto a jugar tras más de un mes.

El volante nacional tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 en el gigante de Río de Janeiro, pero según indica O Globo, todo indica que el antofagastino puede irse a mitad de año.

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Esto tomando en cuenta que, en su última extensión de contrato, bajó su cláusula de rescición a 4 millones de dólares.

Ante esto, Erick Pulgar ya tendría una propuesta concreta desde el fútbol árabe, cuestión que, según información de ADN Deportes, estaría siendo bien evaluada por el futbolista de 32 años.

Todo en una proyección que, en la mente del jugador, le haría tener en el Medio Oriente su última escala antes de volver al fútbol chileno, donde su gran anhelo estaría en defender la camiseta de Colo Colo.

En medio de estas negociaciones, Erick Pulgar fue contactado por el gerente de selecciones, Felipe Correa, para ser citado a los amistosos de junio, idea de la cual el volante desistió.

El jugador le apuntó al personero de la ANFP que estará disponible para La Roja cuando el elenco nacional tenga partidos de carácter oficial, ya sea por Eliminatorias o con miras a la Copa América.

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